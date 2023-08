Bürgermeister Cech: „Möchte Gablitz weiterentwickeln“

NÖN: Kürzlich hat es den Spatenstich für das Projekt „Mitten in Gablitz“ der Bundesforste im neuen Ortszentrum gegeben. Anfangs gab es viel Kritik. Hat sich diese mittlerweile gelegt?

Michael Cech: Ich führe extrem viele Gespräche und die Kritik kommt nur sehr vereinzelt. Wenn man sich in Gablitz umhört, dann ist der große Tenor dass verstanden wird, warum wir es tun. Jeder, der mit offenen Augen durch Gablitz geht sieht, dass das Zentrum tot ist. Das ist eine Maßnahme, die in vielen Gemeinden erfolgreich umgesetzt worden ist zur Zentrumsbelebung. Ich glaube wir haben es richtig gemacht, weil es ein guter Mix ist aus Wohnungen aller Größen, dem Seniorenheim, dem Hauptplatz, dem Mehrzwecksaal für die Gemeinde und dem Heimatmuseum. Ich glaube, dass es uns damit gelingt, wirklich ein attraktives Zentrum zu entwickeln, in Verbindung mit einem Verkehrskonzept. Das Ziel einer Gemeindeentwicklung ist eine Verdichtung im Zentrum und Schutz von Grünland und genau das tun wir mit dem Projekt.

Wie geht es generell mit dem Projekt voran?

Cech: Es geht gut voran. Der erste Meilenstein ist das Pflegeheim, das dringend benötigt war. Die Aufstockung von 70 auf dann 118 Pflegebetten mitten im Zentrum. Die Eröffnung ist für Februar 2024 geplant. Der zweite Schritt sind jetzt die 52 nachhaltigen Wohnungen. Ein wirklicher Meilenstein, weil in Holzbauweise gebaut und 100 Prozent erneuerbare Energie genutzt wird.

Der dritte Schritt wird dann das Projekt der KIBB mit dem Hauptplatz, dem Gemeindemehrzwecksaal und dem Heimatmuseum sein. Und - was ein riesengroßes Element ist - das Zentrum war der Anstoß zur Gründung der Erneuerbaren Energiegemeinschaft, wo wir alle Gebäude der Gemeinde, der Kongregation, und alle Gebäude die im neuen Zentrum entstehen, in diese Energiegemeinschaft einbringen. Das heißt Energieversorger und -erzeuger werden ausbalanciert und wir erzeugen dann die Energie für Gablitz in Gablitz und das ist auch der große Meilenstein von diesem Projekt. Erzeugt wird die Energie im neuen Ortszentrum durch Wärmepumpen, Tiefensonden und Photovoltaik am Dach.

Was kann man sich unter der Erneuerbaren Energiegemeinschaft vorstellen?

Cech: Alle Gemeindegebäude sind in der Energiegemeinschaft drinnen. Ich würde es als virtuelles Stromnetz beschreiben. Der zweite Schritt, den wir dann relativ schnell gehen wollen, ist die Öffnung für alle Gablitzerinnen und Gablitzer. Zuerst werden wir aber die Erzeugung und Versorgung ausbalancieren. Bei einem Überschuss werden wir schließlich auch Private an Bord holen. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres so weit sein werden.

Die Energiegemeinschaft ist bereits ein Schritt. Was tut Gablitz sonst noch für den Klimaschutz?

Cech: Sehr viel. Wir haben schon den Kindergarten in der Kirchengasse und das Schwimmbad mit Photovoltaik versorgt. Und wir sind gerade dabei, alle Gemeindegebäude über Photovoltaik zu versorgen. Und wir ersetzen über den Sommer die Gasheizung im Schulkomplex gegen eine Pelletsheizung. Und diese wird dann Schule, Hort und Festhalle versorgen. Damit machen wir einen großen Schritt und können alle Gemeindegebäude als lokale Kraftwerke nützen und mit nachhaltigem Strom versorgen. Das hat zum einen Nachhaltigkeitseffekt, aber auch einen Kosteneffekt, weil es mittelfristig Kosten spart. In den nächsten Jahren ist geplant, alle Gemeindegebäude nach und nach umzustellen.

Wie steht es generell um die Infrastruktur in Gablitz?

Cech: Wir sind gerade dabei, die Kindergarteninfrastruktur auszubauen, auch bedingt durch die NÖ Kinderbetreuungsoffensive. Wir sind gerade dabei, eine zusätzliche Gruppe im Kindergarten in der Kirchengasse zu errichten. Und wir sind in Gesprächen mit der Kongregation, um ein Stockwerk des alten Klosters für Kinderbetreuungseinrichtungen anzumieten. Das würde sich ideal ergeben und damit können wir die Kinderbetreuung mittel- bis langfristig abdecken.

Das heißt, wie sieht es in Bezug auf die bevorstehende Kinderbetreuungsoffensive des Landes aus?

Cech: Wir haben zwei Kleinkindergruppen. Wir merken eine deutliche Steigerung durch die Kleinkindinitiative. Wir haben bis dato 14 Kinder in der Kleinkindbetreuung und ab Herbst sind es 25 Kinder. Wir haben Platz, aber wir denken weiter. Die beiden Gruppen sind derzeit im Gewerbehof neben dem Gemeindeamt. Einige Firmen dort haben jetzt gekündigt. Ich habe dort ein Flächennutzungskonzept beauftragt, um in dem Gebäude Platz für eine weitere Gruppe zu schaffen. Gablitz ist gut aufgestellt. Wir gehen von steigendem Bedarf aus. Aber das größte Problem ist nicht der Raum, sondern das Personal.

Wie gut ist Gablitz an den öffentlichen Verkehr angeschlossen?

Cech: Entlang der Bundesstraße sehr gut, in den Siedlungen haben wir eine Herausforderung. Da gibt es ja auch aktuell das Thema Mikro-ÖV, wo wir als Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ und Pressbaum ein Konzept ausgearbeitet haben. Wir haben in Gablitz einen Gemeinderatsbeschluss gefällt, dass wir dieses Projekt unterstützen, allerdings nur, wenn es die anderen Gemeinden auch unterstützen und wir als Gemeinderat die Letztentscheidung haben, wenn die Kosten auf dem Tisch liegen. Fakt ist: Wir werden eine Flexibilisierung des öffentlichen Verkehrs umzusetzen. Ich bin hier in guten Gesprächen mit Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler. Wenn uns diese große Lösung nicht gelingt, dann wird uns gemeinsam eine Lösung gelingen, wo wir diese vorhandene Infrastruktur, das Gablitzer Ortstaxi und das Purkersdorfer Stadttaxi, zusammentun und gemeinsam optimieren. Das Ziel ist, dass wir noch dieses Jahr mit der Planung beginnen.

Sie sind ja Obmann der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“. Welche Projekte sind hier angedacht?

Cech: Das nächste große Ziel ist die Tagesbetreuung für Demenzerkrankte, die wir im Gablitzer Kloster für die Region umsetzen wollen. Im ersten Bevölkerungsworkshop hat sich eigentlich herausgestellt, dass den Angehörigen Zeit fehlt, um sich selbst freizuspielen. Dieses Projekt wollen wir mit der Kongregation umsetzen. Die Räume, das Konzept, Gespräche mit dem Land sowie die Budgetierung in der Kleinregion gibt es bereits. Ich verlasse mich darauf, dass wir das heuer noch umsetzen.

Sie haben vorhin davon gesprochen, eine Kinderbetreuung in den Räumlichkeiten des Klosters einzurichten. Ist geplant, das zu verbinden?

Cech: Es ist im gleichen Gebäudekomplex und es würde sich extrem anbieten, weil wir haben schon jetzt gute Erfahrungen mit der Kombination Kinder und Senioren im Marienheim. Allerdings in unterschiedlichen Stockwerken.

Im März ist eine Bausperre beschlossen worden. Warum ist die beschlossen worden?

Cech: Man sieht, dass in den letzten ein bis zwei Jahren ein extremer Großflächen-Bauboom entstanden ist. Wir haben ja immer schon die Siedlungen mit Beschränkungen auf ein bis zwei Wohneinheiten geschützt. Wir haben im Entwicklungskonzept, das wir vor vielen Jahren beschlossen haben, festgelegt, dass wir verdichteten Wohnbau entlang der Hauptachse möchten. Es hat uns allerdings die Geschwindigkeit, wie gebaut wird, überrascht. Wir haben außerdem gemerkt, dass uns in den nächsten ein bis zwei Jahren noch mehr Wohnbauten bevorstehen. Da haben wir jetzt gesagt, wir brauchen eine Pause, um unsere Infrastruktur entsprechend anzupassen und uns zu überlegen, wie wir eine Bebauung künftig zulassen.

Es gab in letzter Zeit immer wieder teils heftige Diskussionen im Gemeinderat. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Fraktionen?

Cech: Ich würde sagen grundsätzlich sehr gut. Man sieht es daran, dass die überwiegende Anzahl der Gemeinderatsbeschlüsse einstimmig gefällt wird. Es ist auch oft so, dass das Bild nach außen ein anderes ist, als das Bild der Zusammenarbeit. Es ist durchaus legitim, dass es unterschiedliche Positionen gibt, das finde ich auch gut. Ich finde es nur schade, dass, wenn man seine Meinung nicht umsetzen kann, das lautstark kritisiert.

Wie blicken Sie auf Ihre bisherige Amtszeit zurück?

Cech: Ich habe mir das Motto „Familienparadies Gablitz“ gesetzt, als ich Bürgermeister geworden bin. Und das ist auch der rote Faden, den wir entlang gehen. Wir sind familienfreundliche Gemeinde, wir sind jugendfreundliche Gemeinde, wir sind Natur im Garten-Gemeinde. Ich glaube, wir haben auf diesem Weg schon vieles umgesetzt. Unter Familienfreundlichkeit fällt mir auch eines ein: In Gablitz gab es immer für alle Kinder eine Kinderbetreuung. Wir hatten nie Wartelisten und mein Ziel ist es auch, dass es das nie geben wird. Das sehe ich als großen Erfolg. Mir ist außerdem wichtig, dass wir für alle Generationen etwas tun. Nicht nur für Kinder, sondern auch für ältere Personen. Mit der Errichtung des neuen Pflegeheims und durch die Errichtung der demenzfreundlichen Region ist uns da wirklich viel gelungen. Mein Ziel ist, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Ich will Gablitz weiterentwickeln, ohne diese hohe Lebensqualität zu gefährden.

Möchten Sie bei der nächsten Gemeinderatswahl wieder antreten?

Cech: Ja.