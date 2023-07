Claudia Bock im Sommergespräch: „Es ist schwierig, Frauen zu finden“

NÖN: Sie haben angekündigt, bei der nächsten Gemeinderatswahl 2025 nicht mehr als Bürgermeisterin zu kandidieren. Hat sich damit etwas in Ihrem Berufsleben verändert?

Claudia Bock: Es ist nicht anders. Arbeit ist Arbeit und die Verantwortung ist die gleiche. Die Freude ist nach wie vor da, sonst würde es nichts bringen.

Können Sie bestätigen, dass Vizebürgermeister Christian Lautner dann Ihr Nachfolger wird?

Personaldiskussion gibt es keine.

Finden Sie es nicht traurig, dass Sie aufhören und dann wieder ein Mann nachfolgt?

Im Moment ist das Interesse, sich politisch zu engagieren endenwollend. Und ich glaube bei Frauen ist es noch mal so, dass sie mit Politik - auch emotional gesehen - nichts zu tun haben wollen. Bei uns zu Hause ist das allerdings was anderes: Die Rücktritte in der ÖVP waren natürlich auch Thema bei uns - nachdem ja auch mein Sohn in den Gemeinderat gegangen ist. Meine Enkeltöchter meinten jedenfalls, dass sie das besser könnten. Mit neun und 13 Jahren sind sie allerdings noch zu jung dafür.

Als wir die Mandate nachbesetzen mussten, haben jedenfalls alle Frauen abgesagt. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass wir welche finden, die für die kommende Wahl auf die Liste gehen. In Summe ist es aber schwierig, Frauen zu finden.

Ist nach den vier Rücktritten wieder Ruhe in der ÖVP eingekehrt?

Es ist wesentlich angenehmer. Wir haben die letzte Gemeinderatssitzung in Windeseile durchgehabt, 17 Tagesordnungspunkte und zwei Dringlichkeitsanträge wurden behandelt und es gab bei einem Punkt eine Gegenstimme und bei einem anderen Punkt eine Stimmenthaltung. Es ist keine Spannung zu spüren. Alles wird in den Ausschüssen gut vorbereitet und dann professionell abgearbeitet.

ÖVP-Gemeinderat und Obmann der Dorferneuerung Andreas Hochmuth hat sich aber kürzlich gegen den Abriss des alten Sammelzentrums ausgesprochen. Gibt es keine Differenzen?

Es gibt einen aufrechten Abbruchbescheid und die Gemeinde hat sich auch dafür ausgesprochen. Hier sind Dorferneuerung und Gemeinde unterschiedlicher Ansicht.

Beim Sammelzentrum soll ja ein „Miniladen“ entstehen. Wie ist der Stand der Dinge?

Drei Interessenten gibt es, bis Jahresende wollen wir eine Entscheidung treffen in welcher Form es weitergeht. Wenn das schon früher passiert, ist es natürlich auch toll.

Kürzlich war der Spatenstich fürs Gemeindeamt sowie für den Wohnbau. Wann ist denn mit dem Baubeginn zu rechnen?

Leider ist es so, dass der Bauträger zwar eine Zusage der finanziellen Mittel hat aber leider keine Zusicherung. Und von der Zusicherung hängt der Baubeginn ab. Die beiden Projekte müssen zeitgleich gebaut werden, weil sie ja auch eine gemeinsame Tiefgarage haben. Der Baustart ist also verzögert, aber es soll natürlich möglichst rasch begonnen werden. Auch die gesamten Ausschreibungen können erst dann gemacht werden, wenn die Gemeinde die Zusage hat, dass das Projekt finanzierbar ist.

Liegen die Schätzkosten fürs Amt nach wie vor bei 2,2 Millionen Euro?

Ja, das ist aber inklusive der Einrichtung.

Glauben Sie, dass Sie als Bürgermeisterin noch ins neue Amt übersiedeln werden?

Das geht sich, glaube ich, nicht mehr aus. Auch wenn beispielsweise im September begonnen werden könnte, wird es knapp, denn mit eineinhalb Jahren Bauzeit muss man schon rechnen.

Ich nehme an, Sie sind nicht besonders traurig darüber, weil Sie diesem Projekt auch eher skeptisch gegenübergestanden sind?

Nein, Büro ist Büro. Ich bin froh, dass ich vor einigen Jahren aus dem alten Büro hier her in den Wirtschaftspark ziehen konnte. Dort zu arbeiten war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr angenehm. Ich denke noch mit Schrecken daran, dass wir ein Regal am Boden verankern mussten, weil wir es an der Wand nicht mehr möglich war. Die Schilfputz ist nämlich zerbröselt.

Das neue Amt war nicht mein Lieblingsthema. Mir ging es immer um die Finanzierung. Damals sind uns durch den Weggang der Computerfirma Kommunalabgaben weggefallen und wir liegen mit den Kommunalabgaben unter den NÖ-Schritt, das heißt wir bekommen ein bisschen einen Ausgleich und ich muss schauen, wie ich das alles bedienen kann. Ob ich mir einen Kredit leisten kann. Das muss sich aber ohnehin die Kreditaufsicht anschauen. Wir brauchen eine Million fürs Gemeindeamt und eine Million für den Kindergarten.

Wann muss denn der Zubau beim Kindergarten fertig sein?

Bis spätestens September 2024, dann wenn auch Plätze für die Zweijährigen angeboten werden. Ich habe bereits im Winter eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ob ein Zubau beim bestehenden Kindergarten möglich ist. Da die Gemeinde sonst nicht viele Grundstücke besitzt, bin ich glücklich, dass wir dort zubauen können. Das wird dann die fünfte Gruppe. Drei gibt es bereits im bestehenden Kindergarten, die erste und zweite Gruppe werden auch saniert und die dritte etwas adaptiert. Die vierte Gruppe befindet sich ober dem Feuerwehrhaus.

Wie sieht denn die Nachfrage nach Plätzen für die Zweijährigen aus?

Es ist ja auch abhängig von der Karenz, das heißt viele werden die Kinder mit zwei Jahren in den Kindergarten geben müssen. Auf der Gemeinde haben wir keine Anfragen, aber im Kindergarten gab es bereits einige.

Die Gemeinde hat kürzlich den Postpartner übernommen. Wieso war es Ihnen denn wichtig, dass dieser im Ort erhalten bleibt?

Der Postpartner ist einfach eine wichtige Infrastruktur für die Bevölkerung und auch für die Gemeinde. Wir haben Bewohnerinnen und Bewohner, die nirgendwo anders hinfahren können. Die Leute sind sehr froh, dass wir uns dazu entschieden haben.

Welchen Beitrag leistet die Gemeinde zum Klimaschutz?

Wir sind Klimabündnis-Gemeinde und versuchen die Leute einzubinden, zum Beispiel in die Erneuerbare Energiegemeinschaft. Wir haben unsere Insektenwiese und das blühende Herz der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“. Geplant ist auch noch, ein Insektenhotel im Bereich des Friedhofs aufzustellen. Außerdem haben wir schon früh umweltrelevante Förderungen vergeben. Seit Neuestem gibt es eine Förderungen für jene, die Regenwasser als Gießwasser nutzen und eine Zisterne bauen. Wir haben es auch geschafft, dass das E-Mobil aus Pressbaum seit heuer auch in Wolfsgraben fährt.

Sehen Sie die Kleinregion nach wie vor als wichtig für Wolfsgraben an?

Ich bin sehr froh, dass wir die Kleinregion und den Austausch untereinander haben. Im Herbst beschließen wir die neue Kleinregionsstrategie. Der Schwerpunkt wird auf soziale Themen gelegt.

Im Rahmen des Gemeinde 21-Bürgerinnen und Bürgerbeteiligungsprozesses gingen bereits zwei Veranstaltungen über die Bühne. Was ist sonst noch geplant?

Seitens des Kulturarbeitskreises gab es zwei Veranstaltungen mit tollen Musikerinnen und Musikern, leider waren sie nur mäßig besucht. Im Herbst sind dann zwei weitere Veranstaltungen geplant und am 21. Dezember findet die Wintersonnwendfeier statt, auf die ich schon sehr gespannt bin. Früher wurde dieses Fest von der ÖVP veranstaltet, der Kulturarbeitskreis hat es jetzt wieder aufgegriffen. Im Rahmen des Mobilitätsarbeitskreises gab es eine Verkehrsberatung fürs Ortszentrum, hier muss man sich anschauen, in welcher Form man was umsetzen kann.

Gibt es für den Ausbau des Radweges weitere Pläne?

Wünschenswert wäre ein Radweg entlang der B 13. Wir haben dazu eine Planung und auch die Nachbargemeinde Laab. Derzeit sind mit den beiden Bauten Kindergarten und Gemeindeamt die finanziellen Mittel aber eingeschränkt. Aus dem Auge verlieren darf man den Radweg aber natürlich nicht.

Hat sich seit der blau-schwarzen Koalition im Land auch etwas in der Gemeinde verändert?

Die Stimmung hat sich sicher verändert. Die Begeisterung hält sich in unserer Region in Grenzen. Gewünscht hätten wir uns was anderes.