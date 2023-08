Johann Novomestsky: „Wir bekommen ein Rettungsboot am Wienerwaldsee“

NÖN: Das neue Wienerwaldgymnasium wurde im Frühjahr eröffnet. Wie läuft es im Neubau?

Johann Novomestsky: Ich habe schon mit einigen Gemeinderäten eine Besichtigungstour gemacht. Es wird gut angenommen, bei den Schülerinnen und Schülern ebenso wie bei den Eltern. Wir sind jetzt momentan dabei die Auffahrt zu korrigieren.

Was genau ist denn geplant?

Novomestsky: Unten wird eine Umkehre mit Parkmöglichkeit für die Eltern errichtet, das heißt, sie fahren gar nicht mehr bis rauf. Außerdem wird es einen Haltestellenbereich für drei Gelenkbusse geben und eine 30 Meter lange Unterstellmöglichkeit für circa 120 Kinder. Bis Schulbeginn müssen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten dafür liegen bei 300.000 Euro.

Wie sieht es denn derzeit mit dem Bahnhofsumbau in Tullnerbach-Pressbaum aus?

Novomestsky: Das Bahnhofsgebäude ist kürzlich abgebrochen worden und derzeit wird die weitere Untertunnelung gemacht. Bis Ende 2023 soll diese dann komplett fertig sein. 2024 wird die Park & Ride-Anlage fertig werden und Ende 2024 soll dann der Bahnhofsumbau abgeschlossen sein. Mit den Arbeiten liegt man im Zeitplan.

Heftige Debatten und sogar einige Gerichtsverfahren gab es wegen der Rodungen in der Egererstraße. Wie ist denn der Stand der Dinge?

Novomestsky: Die Auffahrt ist fast fertig. Die Böschung wurde mit Gittermatten befestigt, hier wird dann noch Humus aufgebracht und mit der Bepflanzung und Wiederaufforstung begonnen. Auch das soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Es war ja eine Grundvoraussetzung mit der ÖBB, dass wenn der Schranken geschlossen wird, die Auffahrt verbessert werden muss.

Aufregung gab es auch um das Lokal „Meo“ im Bahnhof. Wird es das wieder geben?

Novomestsky: Wir wollten das Lokal gemeinsam mit der ÖBB wieder errichten. Ausgemacht wurde, dass es von der ÖBB errichtet wird und die Gemeinde es in Miete und Pacht übernimmt. Wir hätten es dann an Meo weiterverpachtet. In der Zwischenzeit hat sich das Ganze aber leider etwas zerschlagen - aus Kostengründen. Denn zu den vorgegebenen Konditionen hätten wir auch selber bauen können. Wir sind aber noch in Verhandlungen mit der ÖBB und bemühen uns um eine Lösung. Was genau rauskommen wird, kann ich aber noch nicht sagen. Natürlich wäre dieses Lokal eine Bereicherung für den Ort. Wir haben ja nur noch wenige Gaststätten.

Welche Maßnahmen werden jetzt konkret für die Ortskernbelebung umgesetzt?

Novomestsky: Es gab kürzlich eine Veranstaltung, von den dort gesammelten Ideen wird es eine Zusammenfassung geben, die im September der Bevölkerung präsentiert wird. Wir werden dann sehen, was wir umsetzen können. Die Ortskernbelebung ist aber eine schwierige Sache, weil die Hauptstraße sehr stark befahren ist und es wenig Möglichkeiten gibt, um Sitzgruppen zu errichten.

Gibt es schon eine Nachfolge für das leerstehende Geschäft am Gemeindeamt?

Novomestsky: Mit 1. August wird dort wieder ein Geschäft aufsperren, angeboten werden Trockenprodukte in Bioqualität. Neu ist übrigens auch, dass ein Imbisswagen beim Wienerwaldsee geplant ist.

Kürzlich wurde ja auch das Wiwaho-Festival veranstaltet, wie hat es Ihnen denn gefallen?

Novomestsky: Ja auch ich war am Samstag beim Runden Tisch mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass diese Veranstaltung eine gewisse Anlaufphase brauchen wird. Wir werden den Veranstalter seitens der Gemeinde natürlich weiterhin unterstützen - soweit es in unserer Macht ist.

Sind Initiativen für die Jugend geplant?

Novomestsky: Wir arbeiten da in der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ sowie mit Pressbaum zusammen und die mobile Jugendarbeit von „Respect“ soll auch bei uns mit ihrem Bus öfter Halt machen.

Gibt es denn Probleme mit den Jugendlichen?

Novomestsky: Leider wird sehr viel Unfug beim Wienerwaldsee getrieben. Bankerl und Sitzgruppen werden in den See geschmissen und auch die Mistkübel werden oft reingeworfen. Das müssen wir dann wieder rauschfischen. Und natürlich regen sich die Anrainer über die Lärmbelästigung auf, weil diese Treffen ja häufig weit über Mitternacht hinausgehen. Wir hatten zwar mal einen Jugendraum, der musste aber nach zwei Jahren geschlossen werden, weil er total demoliert war. Ich glaube aber, das ist in den Gemeinden in der Region ein ähnliches Problem. Die Polizei kann leider nicht viel machen, denn bis die Funkstreife kommt, haben die Jugendlichen schon Wind davon bekommen und sind in alle Winde zerstreut.

Soll der Bankomat erhalten bleiben? Der Vertrag wurde ja von der zuständigen Firma aufgelöst und ein neuer mit schlechteren Konditionen angeboten.

Novomestsky: Wir sind gerade dabei, bei anderen Anbietern Kostenvoranschläge einzuholen. Zwei Angebote haben wir bereits vorliegen, eines ist noch ausständig. Die angebotene Preiserhöhung ist uns einfach zu hoch. Wir wollen den Bankomat erhalten, aber wahrscheinlich wird man bei künftigen Behebungen Gebühren zahlen müssen.

Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Novomestsky: Die Stimmung ist gut, bei uns gehen auch die Gemeinderatssitzungen relativ rasch über die Bühne. Wir bereiten in den Ausschüssen aber auch alles gut vor.

Was tut die Gemeinde für den Klimaschutz und gegen die Bodenversiegelung?

Novomestsky: Erst heuer haben wir ein Elektro-Auto für den Bauhof angeschafft. Große Bauprojekte haben wir keine in der Kernzone ist seit heuer auch eine Bausperre für zwei Jahre aufrecht, mit der Möglichkeit, diese um ein Jahr zu verlängern.

Heuer gab es ja auch eine Baueinstellung in der Gemeinde. Ist diese noch aktiv?

Novomestsky: Nein, dort darf bald wieder gebaut werden. Alle Voraussetzungen wurden erfüllt und laut Gutachten des Baumeisters ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Ungefähr drei Monate waren die Arbeiten ausgesetzt.

Ist die Gemeinde gerüstet für die Zweijährigen in den Kindergärten ab Herbst 2024?

Novomestsky: Im September 2024 haben wir definitiv keine Probleme damit. Wir haben sechs Kindergartengruppen sowie eine Kleinkindgruppe, die privat geführt wird und auch erweitert werden kann.

Welche Projekte werden noch umgesetzt?

Novomestsky: Wir werden jetzt auch über die Feuerwehr den Notdienst am Wienerwaldsee übernehmen. Dort wird ein Steg für ein Rettungsboot errichtet, sodass wir die Möglichkeit haben, hinauszufahren und jemanden zu retten. Es ist zwar Badeverbot, das wird aber teilweise missachtet und es braucht im Winter nur jemand einbrechen. Purkersdorf und voraussichtlich auch Pressbaum beteiligen sich an den Kosten. Wir sind der einzige See in der Umgebung, der keine Wasserrettungsmöglichkeit hat, daher hat sich die Feuerwehr darum bemüht und wir sind jetzt soweit, dass wir das umsetzen können.

In eineinhalb Jahren finden die nächsten Gemeinderatswahlen statt. Treten Sie wieder als Spitzenkandidat an?

Novomestsky: Ja ich bin dabei und werde wieder antreten. Ans Aufhören denke ich nicht. Ich fühle mich gesundheitlich sehr wohl. Solange ich die Zustimmung aus der Bevölkerung bekomme, werde ich weitermachen. Aber wie es weitergeht, werden ohnehin die Wahlen zeigen. Außerdem habe ich derzeit auch noch keinen Nachfolger.