Mauerbachs Ortschef Buchner: „Jugendliche brauchen einen Raum“

NÖN: Vor Kurzem ist es zur Verunreinigung des Mauerbachs gekommen. Kann man schon abschätzen, wie hoch der Schaden für Mauerbach sein wird?

Peter Buchner: Es ist ein laufendes Verfahren. Man kann noch nicht abschätzen, wie hoch der Schaden sein wird. Wir warten aktuell auf den Fischereiverband, der den Schaden feststellen muss. Tatsache ist nur, dass der Mauerbach wieder rein ist, dass sich alles wieder normalisiert hat. Auch der Untergrund des Baches ist in Ordnung, das wurde bereits untersucht und somit ist keine Gefahr für Mensch und Tier mehr gegeben.

Aktuell wird an einem Mikro-ÖV für die Region gearbeitet. Wie steht Mauerbach zu dem Thema?

Buchner: An und für sich ist das Mikro-ÖV eine gute Sache, die sich entwickeln muss. Wir werden jetzt sehen, was bei der Angebotslegung verschiedenster Anbieter herauskommt. Es geht natürlich auch darum, dass die Gemeinden nicht endlos finanziell belastet werden können. Aber ich glaube, sowohl Mauerbach, als auch die gesamte Region ist interessiert an dem Mikro-ÖV, sprich der Verbindung der einzelnen Gemeinden. Man muss halt genau sichten, welche Belastungen daraus bestehen. Wir alle wissen, dass die Budgetsituation in den Gemeinden angespannt ist. Wir werden neuerlich belastet durch die Kindergartenoffensive des Landes. Da gibt es verschiedenste Sachen zu machen, die fürchterlich ins finanzielle Gewicht fallen. Auch wenn man immer wieder von großzügigen Förderungen spricht, müssen die Eigenmittel zugeschossen werden. Und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben.

Sie haben es bereits angesprochen. Wie ist das weitere Vorgehen zur Kindergartenoffensive des Landes?

Buchner: Wir brauchen zusätzlich eine Gruppe. Da sind wir jetzt am verifizieren, wie wir das handhaben werden. Die Evaluierungen laufen aktuell. Grundsätzlich ist es aber ein Kommen und Gehen. Bei den Zweijährigen können wir ungefähr abschätzen, was hier auf uns zukommt. Aber was durch den Zuzug auf uns zukommt ist schwer zu sagen, aber das wird sich eher auf nächstes Jahr verschieben. Und dann ist nicht nur der Kindergarten betroffen, sondern auch die Kinderbetreuungseinrichtung und in weiterer Folge die Volksschule und der Hort.

Vor Kurzem wurde die Radlobby Mauerbach gegründet. Inwieweit ist die Vereinsgründung wichtig für die Marktgemeinde?

Buchner: Es kommt immer darauf an, was die Radlobby für einen Zweck hat. So wie ich das kennengelernt habe ist es einfach die Animierung zum Radfahren in der Freizeit. Ich finde das eine tolle Sache, dass sich hier eine Initiative gebildet hat, die die Menschen animiert, in der Freizeit mehr auf zwei Rädern unterwegs zu sein.

Sind Sie selbst mit dem Rad unterwegs?

Buchner: Ja, das bin ich. Ich habe seit sieben Jahren ein E-Bike und bin hauptsächlich bei mir in Oberösterreich damit unterwegs. Im Alpenvorland gibt es sehr schöne Radwege, in Mauerbach habe ich leider keine Zeit dazu.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“?

Buchner: Die Zusammenarbeit funktioniert, wie in den vergangenen Jahren, hervorragend. Wir haben doch wieder einige gemeinsame Projekte, die für alle in dieser Region von Nutzen sind, zustande gebracht. Und ich glaube, wenn wir so weiter machen, können wir für die gesamte Region sicherlich einige schöne Dinge bewirken.

Sehr intensiv wird aktuell ja an der Demenzfreundlichen Region gearbeitet. Wie werden diese Angebote angenommen?

Buchner: Die Demenzfreundliche Region hat sich sehr erfolgreich eingebürgert. Bei uns war zeitgleich mit der Fahrzeugweihe vom neuen HLF 3 der Feuerwehr Mauerbach eine Veranstaltung der Demenzfreundlichen Region, die ich besucht habe. Dort habe ich wirklich sehr viel Zuspruch erlebt von den Angehörigen, für die das natürlich auch eine Erleichterung darstellen soll, damit sie auch mit anderen Menschen reden können über ihre Probleme, die durch den Alltag mit Demenzpatienten entstehen.

Vor einigen Monaten wurde in Mauerbach eine Jugendumfrage durchgeführt. Welche Ergebnisse brachte diese?

Buchner: Die Jugendumfrage hat ganz eindeutig als oberste Prämisse ergeben, dass die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren einen eigenen Raum haben wollen, wo sie sich zurückziehen können und wo sie ihre Freizeitaktivitäten ausleben können und einen Wuzzler, Billardtisch oder Dart-Automaten haben. Und wo sie sich gemeinsam unterhalten können und nicht auf der Straße sein müssen. Ich glaube, das ist gegeben, weil wir jetzt ab Herbst einen Raum haben, der für die Jugendlichen sicherlich geeignet ist, sich als Rückzugsort zu präsentieren. Der Raum wird neben der Pizzeria Mia Bella sein, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Club Züü. Es ist zurzeit sehr schwierig für Jugendliche, auch über das Alter hinaus, hier in Mauerbach zu bleiben, weil ja doch die Grundstückspreise sehr hoch sind und es kaum Mietwohnungen gibt. Aber unser Ziel muss es sein - und das ist ein absolutes Muss -, die Jugend oder die heranwachsenden Jugendlichen in Mauerbach in Zukunft zu halten.

Wie schaut es in diesem Zusammenhang mit dem Grundstück der ehemaligen agensketterl-Druckerei aus?

Buchner: Die sind noch in der Planungsphase mit den Bauträgern. Durch die veränderten Baupreise ist große Unsicherheit entstanden. Aber meines Wissens nach ist jetzt der Letztstand, dass sie Ende des Jahres beginnen wollen. Von unserer Seite ist alles ok, sie können jederzeit mit dem Bauen beginnen.

Inwieweit spürt man die Teuerung in Mauerbach?

Buchner: Ich glaube, dass das weltweit zu sehen ist, nicht nur in Mauerbach. Hervorgerufen durch Umstände, die von uns leider Gottes nicht beeinflussbar sind. Und irgendwo hoffe ich doch, dass sich in der ehebaldigsten Zeit hier irgendwo wieder Normalität einspielt. Aber Preise zu erhöhen ist leichter, als zu senken. Es hat schon mehr Fälle gegeben, die um einen Heizkostenzuschuss angesucht haben. Wir haben über diesen Winter auch vonseiten der Gemeinde einen Heizkostenzuschuss, zusätzlich zu dem vom Land, gewährt und ausgeschüttet. Da haben wir schon festgestellt, dass der Bedarf höher ist als in „normalen“ Jahren. Das ist für mich ein Indikator, dass die Probleme in Sachen Energie, Heizkosten und Wohlbefinden für die Menschen größer geworden sind.

Wie hat sich die Kurzparkzone an der Stadtgrenze zu Wien etabliert?

Buchner: Das hat sich mittlerweile eingependelt. Beschwerden gab es keine, weil die Leute, die es betroffen hat, eine Ausnahmegenehmigung von der Kurzparkzonenregelung haben und ich glaube, es ist derzeit kein weiterer Bedarf gegeben. Sollte sich das noch ändern, werden wir sicher raschestmöglich eine andere Lösung finden können.

Worauf können Sie in Ihrer bisherigen Amtszeit zurückblicken und was haben Sie noch vor?

Buchner: Ich glaube, die Hauptthemen waren die öffentliche Beleuchtung und Umstellung der gesamten öffentlichen Leuchtkörper auf LED, um hier natürlich einem globalen Problem entgegenzuwirken. Die gesamte Infrastruktur, nicht nur die Hauptstraße, sondern auch die Steinbachstraße mit den Nebenflächen auf den aktuellen Stand zu bringen - das ist sicherlich ein Anliegen. Auch die Nebenstraßen, sprich Gemeindestraßen, sollten jetzt dann laufend saniert werden. Ob das in dieser Periode noch gelingt, weiß ich nicht, weil uns das mit dem Kindergarten dazwischengekommen ist.

Denken Sie an einen Wiederantritt bei der nächsten Wahl?

Buchner: Das wird mein Internist bestimmen. Der sagt dann ja, es geht noch, oder nein, tritt kürzer. Ich habe eine jährliche Untersuchung und von dem mache ich das abhängig. Ich habe ein gewisses Alter erreicht, wo man schon vorsichtig sein muss. Ich hätte aber noch vieles vor.