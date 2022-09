„Mietwohnungen sind Bereicherung“: Mauerbachs Ortschef im Interview

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Aktuelle Bauprojekte, bevorstehende Kulturveranstaltungen sowie die Umstellung der LED-Beleuchtung und damit verbundene Verzögerungen rund um den Ukraine-Krieg – darüber sprach die NÖN mit Bürgermeister Peter Buchner.

NÖN: Inwieweit sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in der Gemeinde spürbar?

Peter Buchner: Wirtschaftlich spüren auch wir die Auswirkungen bei den Teuerungen, nicht nur der Energiemittel, sondern auch in den gesamten Materialien, die benötigt werden. Es ist zu einer großen Unbekannten geworden, hier exakte finanzielle Planungen zu machen. Wir arbeiten seit einem guten halben Jahr an der öffentlichen Beleuchtung und wir haben bei gewissen Materialien immer wieder Verzögerungen, wie die Hauptverteiler. Die wurden noch immer nicht geliefert, obwohl sie für Mai zugesagt wurden. Gesellschaftlich haben wir Vertriebene bei uns aufgenommen, die sich zum Großteil schon sehr gut integriert haben und die von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen wurden.

Vergangenes Jahr wurde mit dem Bauernmarkt gestartet, der aktuell in einer Pause ist. Wie soll es hier weitergehen ?

Buchner: Ich begrüße den Bauernmarkt nach wie vor. Er ist sicherlich eine Einrichtung, die von der Bevölkerung goutiert wird. Ich glaube aber nicht, dass wir den Markt in dieser Häufigkeit brauchen. Ich komme selber aus einem oberösterreichischen Ort, wo einmal im Monat ein Bauernmarkt abgehalten wird, der sehr erfolgreich ist. Ich glaube, das würde für Mauerbach auch genügen. Aber das ist Sache des Ausschusses, da mische ich mich nicht ein. Ich kann es nur unterstützen, wenn es gewünscht wird. Die Voraussetzungen haben wir mit der Marktordnung bereits geschaffen.

Die Brücke beim Kartausen-Parkplatz war monatelang nicht passierbar. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Buchner: Die ist gerade im Neuentstehen. Abgerissen ist sie schon, die Träger sind beim Sanieren. Jetzt müssen die Auflager noch gemacht werden und ich gehe davon aus, dass in einem Monat alles wieder in Ordnung sein wird.

Wie ist der aktuelle Stand beim Generationenzentrum?

Buchner: Das Generationenzentrum, das vor allem Veranstaltungen für alle Generationen umfasst, wird mithilfe des Menschengartens betrieben. Alle sind fleißig am Werken und jetzt im Sommer fest eingespannt.

Es gab von der Opposition Kritik daran. Verstehen Sie diese?

Buchner: Ich sehe die Kritik als unbegründet, weil ich glaube, wir sollten doch als Gemeinde alles daran setzen, hier ein Service für unsere Mauerbacher Bevölkerung zu geben, ohne dass sie jetzt in der Umgebung herumfahren müssen.

Was tut die Gemeinde generell für den Klimaschutz?

Buchner: Klimaschutz ist ein Thema, das uns schon länger begleitet, aber auch sehr kostenintensiv ist. Wir haben etwa die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt. Außerdem haben wir auf einem Großteil der gemeindeeigenen Dächer PV-Anlagen installiert. Wir werden auch schauen, dass wir sogenannte Energiegemeinschaften mit Privathaushalten gründen können, damit wir eine optimale Nutzung der nicht-fossilen Energiegewinnung ausnutzen können.

Wie ist der aktuelle Stand beim ehemaligen agensketterl-Grundstück?

Buchner: Die Umwidmung ist durch und die Bebauungsplanänderung liegt auf. Ich gehe davon aus, dass wir Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres mit einer Einreichung rechnen können.

Was bedeutet die Nutzung des Grundstücks für die Gemeinde?

Buchner: Das wird sicher eine Bereicherung für die Gemeinde sein im Sinne, dass wir endlich einmal Mietwohnungen haben. Dass möglicherweise unsere junge Generation, die von zuhause ausziehen will, dort Fuß fassen kann. Außerdem werden wir hier gewerbemäßig etwas aufrüsten können. Auch der Spar, der vergrößert werden soll, wird sicher ein vielfältigeres Angebot bieten können.

Es gibt Befürchtungen, dass durch den Ausbau mehr Verkehr durch Mauerbach rollt. Wie sehen Sie das?

Buchner: Die Befürchtung sehe ich nicht. Ich wüsste nicht, warum die Leute etwa aus Purkersdorf zu uns kommen sollten, um bei uns einzukaufen. Meines Erachtens handelt es sich um eine reine Mitbewerbstätigkeit zwischen Billa und Spar.

Der Hort soll um eine Gruppe erweitert werden. Wie steht es generell um die Platzkapazitäten in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen?

Buchner: Wir sind in den Kindergärten zwar gut ausgelastet, aber jedes Kind hat einen Platz bekommen. Außerdem haben wir noch eine Gruppe in Reserve. Der Kindergarten 1 wurde von 2010 bis 2012 neu gebaut, da haben wir bereits darauf geachtet. Und auch in der Volksschule gibt es aktuell keine Platzprobleme.

