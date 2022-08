Pressbaums Ortschef im Interview: „FF ist wichtiger Sicherheitsfaktor“

Werbung

Eine neue Raumordnung, ein neuer Stadtsaal und zahlreiche Diskussionen um Grünflächen beschäftigten die Politik rund um Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

NÖN: Wie hat sich der Ukraine-Krieg in Pressbaum sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich bemerkbar gemacht?

Josef Schmidl-Haberleitner: Auf wirtschaftlicher Seite ist es so, dass wir es bei den Preisen merken. Wir haben im vorigen Jahr ein Budget gemacht, jetzt müssen wir ein Nachtragsbudget beschließen, weil in mehreren Bereichen die Preiskalkulationen einfach nicht mehr stimmen. Das sind etwa Teuerungen bei Beton und Stahl, die den Neubau des Feuerwehrhauses betreffen. Gesellschaftlich waren wir in der Gemeinde von Anfang an bestrebt, Geflüchtete aufzunehmen. Auch aus der Bevölkerung ist eine große Hilfsbereitschaft da. Aktuell wohnen bei uns etwa 60 Flüchtlinge.

Nach jahrelanger Diskussion wurde heuer endlich mit dem Neubau des Feuerwehrhauses begonnen. Warum hat das so lange gedauert und wie geht es Ihnen als Stadtchef damit?

Schmidl-Haberleitner: Mir geht es gut damit. Durch die Wertsteigerung des Grundstücks hat es unterschiedliche Meinungen gegeben, die alles verzögert haben. Ein Teil wollte das Grundstück an eine Firma verkaufen, um Einnahmen durch Gewerbe erzielen zu können. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass die Feuerwehr ein wichtiger Sicherheitsfaktor ist und wir bei allen Anlässen auf diese Leute zurückgreifen können. Wenn wir das nicht können, dann würde es in Pressbaum nicht so gut funktionieren, man braucht nur auf die Hilfe bei der Corona-Krise blicken.

Ein großes Aufreger-Thema war im vergangenen Jahr das Brosig-Grundstück. Wie ist der aktuelle Stand?

Schmidl-Haberleitner: Wegen der Corona-Pandemie und den darauffolgenden wirtschaftlichen Entwicklungen haben wir nicht gewusst, ob wir das Budget ausgeglichen machen können. Deswegen ist auch geplant gewesen, den Brosig-Grund zu verkaufen. Inzwischen hat es sich so entwickelt, dass ich eigentlich am Überlegen bin, ob ich den Fraktionen nicht vorschlage, den Grund nicht zu verkaufen und im Gemeindeeigentum zu erhalten.

Wäre die Gemeinde auf das Geld aus dem Verkauf des Grundstücks angewiesen?

Schmidl-Haberleitner: Wenn es verkauft werden würde, hätte man auf einen Schlag sehr viel Geld, um Investitionen durchzuführen. Wenn man es aber auf andere Art und Weise macht, mit Baurecht, bleibt es weiterhin im Eigentum der Gemeinde und man hat ständige Einnahmen. Beim Hansen-Areal ist es etwa so, dass ein Teil verbaut ist und der Gemeinde Einnahmen bringt, und der hintere Teil ist unberührter Wald.

Am Hansen-Areal ist ein Stadtpark angedacht. Wie soll es hier weitergehen?

Schmidl-Haberleitner: Die Planungen beinhalten, dass man von der Hauptstraße nach hinten einen Radweg macht. Wir haben jetzt aber den Baumbestand von den Bundesforsten anschauen lassen und diese Prüfung hat ergeben, dass wir für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 60 Prozent der Bäume entfernen lassen müssten. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das politisch wollen und deswegen gehört das noch einmal im Gemeinderat behandelt.

Die Gemeinde ist aktuell auf der Suche nach einem Standort für einen neuen Stadtsaal. Wie weit ist man hier?

Schmidl-Haberleitner: Derzeit ist es so, dass wir Kurt Heuböck beauftragt haben, mit einer Gruppe zu prüfen, wo ein guter Standort wäre und wie man das am besten bewerkstelligen kann und was es kosten würde. Er hat sich den Standort am ehemaligen Grasl-Grundstück angeschaut, das von REWE gekauft wurde. Das Grundstück entspricht aber nicht den Anforderungen, die wir für einen Stadtsaal bräuchten. Es gibt verschiedene Ideen, die aber erst dem Gemeinderat präsentiert werden.

Der Gemeinderat hat eine neue Raumordnung beschlossen. Was erwarten Sie sich davon?

Schmidl-Haberleitner: Das Ziel, das wir immer gehabt haben, war, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten das Bauen einzuschränken. Es macht schon einen Unterschied, ob man auf 1.000 m² sechs Wohneinheiten bauen kann oder 18 bis 20. Die Bürger selber wollen den Zuzug in dieser Form einfach nicht mehr. Ich glaube, dass hier das Beste herausgeholt wurde.

Was macht die Stadt hinsichtlich Kinderbetreuung?

Schmidl-Haberleitner: Grundsätzlich ist es so, dass die Stadt ihre Kindergartenplätze in den beiden Kindergärten hat. Da hatten wir heuer kein Problem mit der Unterbringung. Zusätzlich haben wir noch zehn Plätze vom Sacré Coeur zugekauft und können dorthin ausweichen. Demnächst wird außerdem die Kleinkindbetreuung beim Strandbad eingerichtet. Wir möchten den Jungfamilien ein gutes Angebot bieten.

