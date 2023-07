Purkersdorfer Stadtchef: „Versuche, viel für Alt und Jung zu machen“

NÖN: Nachdem ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Kirnberger sein Mandat zurückgelegt hatte, wurden die Koalition und das Arbeitsübereinkommen zwischen SPÖ und ÖVP aufgekündigt. Wie läuft jetzt die Zusammenarbeit mit der ÖVP?

Stefan Steinbichler: Das größte Problem mit der Koalition war, dass wir andere Ansätze hatten. Wir, also die SPÖ-Fraktion, sind eher für das Miteinander – sei es mit Eigentümern oder generell jemandem, der ein Problem hat. Ich bin auch nicht der, der irgendwo drüberfahren will. Das ist nicht mein Stil und wird es auch nie sein. Mit der offiziellen Aufkündigung der Koalition, die von Albrecht Oppitz ausgegangen ist, und unserer Auflösung des Arbeitsübereinkommens herrscht jetzt das Spiel der freien Kräfte im Gemeinderat. Das ist insofern gut, weil man wieder mit allen normal kommunizieren kann und wir unsere Art der Kommunikation wieder mehr leben können.

Wie hat früher die Zusammenarbeit mit der ÖVP unter Andreas Kirnberger funktioniert?

Steinbichler: Das alte Sprichwort „Durchs Reden kommen die Leute zam“ hat schon etwas für sich. Das hat früher mit Andreas Kirnberger sehr gut funktioniert. Mit ihm konnte ich mir Sachen ausdiskutieren. Wir waren nicht immer einer Meinung, was auch gut war. Man muss aber gemeinsam eine Lösung suchen und nicht irgendwo brutal drüberfahren, das bringt nichts. Und der jetzige Führungsstil der ÖVP ist eher ein anderer. Aber mit einzelnen Personen der ÖVP arbeiten wir sehr gut zusammen. Wir haben aber mittlerweile wieder mit allen ein relativ gutes Einvernehmen, traue ich mich zu sagen. Es werden außerdem alle Fraktionen überall miteingebunden. Es bringt nichts, gegeneinander zu arbeiten, man muss miteinander arbeiten.

Ein Thema, das aktuell in allen Gemeinderäten der Region Thema war, ist jenes des Mikro-ÖV. Wie steht Purkersdorf dazu?

Steinbichler: Das geplante Mikro-ÖV wäre meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Geschichte geworden. Der Mehrwert für uns in Purkersdorf wäre geringer gewesen als in den umliegenden Gemeinden, da wir mit Stadttaxi und Nachttaxi schon relativ gut aufgestellt sind, auch in den Siedlungen. Das Mikro-ÖV hätte zwar einen Mehrwert gebracht, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass in einigen Jahren ein großflächiges Mikro-ÖV vom Land ausgerollt werden soll. Und das werden wir uns dann anschauen.

Welche Maßnahmen setzt die Stadtgemeinde Purkersdorf generell für den Klimaschutz?

Steinbichler: Wir wollen als Gemeinde als gutes Vorbild vorangehen und ökologischer und nachhaltiger denken und auch umsetzen. Wir werden deshalb heuer noch zwei große Photovoltaik-Anlagen errichten: eine am Dach des Kindergarten I in der Wintergasse und eine auf dem Dach des Bildungszentrums. Außerdem werden alle öffentlichen Gebäude gerade untersucht, wo noch PV-Anlagen installiert werden können. Zudem denken wir an, die Gebäude, die noch mit Gas heizen, umzustellen. Ein großer Erfolg ist, dass wir das Grundstück in der Tullnerbachstraße 3 kaufen können und die Wien Energie die Möglichkeit hat, in weiterer Folge dort ihr Fernwärme-Werk auszubauen.

Stichwort Heizen: Das Leben wird immer teurer. Was tut die Gemeinde dagegen?

Steinbichler: Als Gemeinde kann man hier wenig machen. Es ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir Akutmaßnahmen setzen. Wir hatten etwa einen Teuerungsbonus, wo wir 30.000 Euro zur Verfügung gestellt haben. Aber man kommt hier immer mehr darauf, dass alle Aktionen nicht nachhaltig sein können, langfristig gesehen. Das ist immer nur eine Akuthilfe. Da würde ich mir von der höheren Politik mehr Ideen wünschen. Wir haben bis Ende des Jahres zudem die Mietpreiserhöhung ausgesetzt bei den Gemeindewohnungen, das sind etwa rund 180 bis 200 Wohnungen.

Gemeinsam mit Gablitz plant Purkersdorf eine Ganztagsschule. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Steinbichler: Wir haben uns innerhalb der SPÖ-Fraktion Vorschläge für eine mögliche Schule überlegt. Wir hätten an dem Standort gerne eine Volksschule mit acht Klassen, einem großen Turnsaal, zwei Kindergartengruppen und – wenn wir es schaffen – würde ich mich freuen, wenn auch die Polizeiinspektion dorthin übersiedeln könnte. Da habe ich auch schon mit Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold Rücksprache gehalten und er würde uns auch unterstützen. Florian Kopetzky ist dahinter, dass sich die Planungsgruppe trifft. Zusagen von Land und ÖBB sind bereits da, jetzt müssen wir eine Kubaturstudie machen, um zu wissen, wie viel Platz wir benötigen. Es ist noch ein langer Weg, aber ich glaube, wir sind gut unterwegs.

Um die Jugendarbeit in der Region war in den vergangenen Monaten viel Wirbel. Vor einigen Monaten hat sich der Jugendverein Respect neu aufgestellt. Was hat sich geändert?

Steinbichler: Die Kommunikation mit dem Verein Respect funktioniert jetzt sehr gut. Der frische Wind durch das neue Vorstandsteam tut dem Verein sehr gut und es ist ein tolles Miteinander. Es ist mittlerweile wieder eine gute Zusammenarbeit. Ich habe auch schon Pläne für den Pumptrack, der bei der Kellerwiese kommen wird, wo wir auch schauen, dass wir für die Jugendlichen attraktive Sachen veranstalten können. Aber natürlich sind immer noch die Vereine diejenigen, die die Jugendlichen am besten betreuen und abholen können.

Stichwort Zusammenarbeit: Wie läuft die Zusammenarbeit in der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ und welche Projekte konnten in den vergangenen Monaten umgesetzt werden?

Steinbichler: Die Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut. Wir haben wirklich tolle Projekte. Das letzte war auch mir ein Herzensanliegen, das Projekt mit den Bienen. Das ist ein extrem wichtiges und gutes Thema. Das Schöne ist auch, wenn jemand ein Thema einbringt, ist das ein tolles Gespräch und Miteinander auf Augenhöhe. Keiner hat ein Mascherl umgehängt, sondern es geht wirklich um die Region.

Sie haben ja bereits angekündigt, dass Sie bei der nächsten Wahl wieder als Spitzenkandidat der SPÖ Purkersdorf antreten werden. Wie blicken Sie auf Ihre bisherige Amtszeit zurück und was haben Sie noch vor?

Steinbichler: Wir haben unseren Gemeindewald etwa auf klimafitten Wald umgestellt. Die Firmen, die bei uns sind, dürften sich in Purkersdorf außerdem sehr wohl fühlen. Plasser & Theurer etwa erweitert den Standort und wird zudem ein CO2-armer Vorzeigebetrieb. Zudem konnten wir junges Wohnen entlang der B 44 sowie das betreute Wohnen in der Wiener Straße eröffnen. Außerdem wurde das Wienerwaldbad umgebaut und die Raumordnung überarbeitet. Was mich zukünftig freuen wird, ist, dass wir das Schulprojekt umsetzen werden. Generell versuche ich, viel für Jung und Alt zu machen, denn das ist wichtig.