Schmidl-Haberleitner: „Wünsche mir Nachfolger für mehrere Perioden“

NÖN:Die Pkomm — die Pressbaumer Kommunal GesmbH ist ein heißes Thema. Eine Auflösung steht im Raum. Können Sie sich das vorstellen?

Josef Schmidl-Haberleitner: Der Gemeinderat hat ja zunächst einmal die Überprüfung der wirtschaftlichen Lage beschlossen. Jetzt wurden Wirtschaftsprüfer angeschrieben und eine Beauftragung erfolgt dann im Gemeinderat. Von Seite eines Wirtschaftsprüfers passiert das ja ohnehin einmal im Jahr. Im jüngsten Bericht wurde ein tadelloser Bestätigungsvermerk ausgestellt, die Firma funktioniert also nicht schlecht.

Die Bauordnung war das vorherrschende Thema in den vergangenen Gemeinderatssitzungen. Immer wieder gab es Anrainer-Beschwerden zu geplanten Beschlüssen. Auch die Bausperre ist ausgelaufen. Befürchten Sie jetzt Großbauten?

Schmidl-Haberleitner: In den vergangenen Jahren sind Bebauungsvorschriften und ein Bebauungsplan rechtsgültig beschlossen worden. Das hat den Bereich zwischen der Apotheke bis zur Ampel Haitzawinkel betroffen, dort hat man Bauvorschriften festgelegt. Die gelten sowohl für das Bau- Wohngebiet als auch für das Bauland Kerngebiet. Im Bauland Wohngebiet gelten zwei Wohneinheiten. Im Bauland Kerngebiet haben wir 2022 eine Einschränkung auf sechs bis zwölf Wohneinheiten pro Grundstück festgelegt. Diese Einschränkung hat der Gemeinderat nun wieder aufgehoben. Im Bauland Kerngebiet haben wir je nach Lage des Grundstückes eine Bebauungsdichte von cirka 20 bis 70 Prozent. Die erlaube Bebauungshöhe im Kerngebiet variiert ebenfalls stark. Es ist jetzt halt wesentlich mehr möglich. Mehr Wohneinheiten zum Beispiel. In einer der nächsten Sitzungen wollen wir die Thematik aber nochmal zur Abstimmung bringen.

Die Weichen wurden aber gestellt, dass der REWE-Konzern auf dem ehemaligen Grasl-Grundstück einen BILLA PLUS errichten kann. Gibt es schon konkrete Pläne?

Schmidl-Haberleitner: Die Gespräche laufen. Es braucht aber eine bestimmte Widmungsart und die ist noch nicht durch. Einreichung gibt es noch keine.

Zu einem massiven Wasserschaden ist es im Februar im Rathaus gekommen. Weiß man schon die Schadenssumme und konnten wieder alle Büros bezogen werden?

Schmidl-Haberleitner: Nein, leider noch nicht. Im Sitzungszimmer wurden Sporen in der Luft festgestellt, das ist also noch immer nicht freigegeben und auch in den oberen Zimmern wird noch gearbeitet. Wir haben alles Richtung Westen verschoben, deswegen ist alles ziemlich eng, aber es geht auch so. Teilweise wird im Homeoffice gearbeitet, vor allem wenn es sehr heiß ist. Leider haben sich auch in der Holzdecke Sporen gebildet, diese wurde jetzt seitlich aufgemacht. Wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Auch die Trauungen finden nach wie vor nicht im Haus statt. Auch die Wohnung im Obergeschoß wurde in Mitleidenschaft gezogen und der Mieter musste vorübergehend ausziehen. Ich bin jedenfalls froh, dass wir gut versichert sind.

Wäre da nicht gleich ein Neubau des Rathauses sinnvoll?

Schmidl-Haberleitner: Hätte ich gern (lacht). Das Amtsgebäude ist abgewohnt und entspricht nicht mehr dem Standard.

Die Postfiliale soll ja geschlossen werden, ein Postpartner wird gesucht. Gibt es schon Kandidaten?

Schmidl-Haberleitner: Gespräche sind im Laufen. Die Post hat uns mitgeteilt, dass die Filiale nicht rentabel ist. Wir haben einen Einspruch gemacht, dieser wird von der Schlichtungsstelle behandelt, aber wir haben noch keine Antwort. Wenn auch die Schlichtungsstelle zu der Ansicht kommt, dass die Filiale nicht rentabel ist, überlegen wir weiter. Es haben schon Leute angerufen, die sich dafür interessieren, den Postpartner zu übernehmen. Man muss sich aber gut überlegen, wo man das macht. Die Räumlichkeiten der bisherigen Filiale wären für einen Postpartner zu groß. Es gibt leerstehende Räumlichkeiten, die sich eignen, wie zum Beispiel in der alten Feuerwehr und man kann es auch im Rathaus machen und Flächen reduzieren. Muss man sich dann überlegen.

Gibt es Neuigkeiten in Bezug auf das Brosig-Grundstück?

Schmidl-Haberleitner: Es ist im Besitz der Pkomm. Das Grundstück wurde ja damals gekauft, weil wir es für Wohnbau verwenden wollten und im unteren Bereich ein Kindergarten angedacht gewesen wäre. Derzeit sind solche Überlegungen aber sehr fließend. Wir haben ja bereits eine Kleinkindbetreuung und schauen, dass wir da immer am Ball bleiben.

Für Herbst 2024 ist man also gerüstet für die Zweijährigen?

Schmidl-Haberleitner: Ja. Derzeit hat jedes Kind, das einen haben wollte, einen Kindergartenplatz bekommen. Die Kleinkindbetreuung oberhalb des Bades dürfen die Kinder ja auch bis drei Jahre besuchen. Derzeit haben wir zwei Kleinkindbetreuungsgruppen und insgesamt 13 Gruppen in der Stadt.

Der Stadtsaal wird heuer renoviert. 2033 läuft der Mietvertrag mit der Pfarre aus. Was passiert dann?

Schmidl-Haberleitner: Von einem Baumeister wurde überprüft, welche Maßnahmen zu setzen sind und die setzen wir jetzt nach der Reihe um. Heuer wird wieder verstärkt was gemacht. Es gibt aber auch die Arbeitsgruppe, die sich unterschiedliche Möglichkeiten anschaut, wo wir was machen können. Wir sind ja jetzt nicht unter Zeitdruck.

Aber was passiert, wenn der Vertrag mit der Pfarre ausläuft?

Schmidl-Haberleitner: Pfarrer Herberstein will den Stadtsaal dann für die Pfarre nutzen. Es gibt viele Kinder in der Jungschar und Pfarrjugend sowie einige Ministrantengruppen. Das Pfarrhaus wird daher zu klein. Wir brauchen also einen neuen Saal für Veranstaltungen und hier gibt es die Projektgruppe, die sich darum kümmert.

Das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz will eine Außenstelle errichten. Kann sich das die Gemeinde nach Feuerwehrhaus und Polizei überhaupt leisten?

Schmidl-Haberleitner: Unser Plan war es immer, eine Art Blaulichtzentrum nach Pressbaum zu bekommen. Polizei und Feuerwehr sind bereits fertig und auch das Rote Kreuz ist ja schon mit der Tafel vor Ort. Es wäre also ein guter Synergieeffekt. Geplant ist, das ASFINAG-Gebäude durch einen Neubau für das Rote Kreuz zu ersetzen. Die Finanzierung erfolgt in der Regel durch Drittellösungen zwischen Roten Kreuz, Land und der Gemeinde. Die Gemeinde Pressbaum würde dann den bereits erworbenen Grund zur Verfügung stellen.

Welche großen Projekte sind denn noch geplant?

Schmidl-Haberleitner: Unser nächstes großes Projekt ist die Fernwärme, da wollen wir gleich die Wasserleitung, den Geh- und Radweg sowie die Lichtleitungen mitverlegen. Hier wollen wir schon in die Zukunft und dichtere Leitungen investieren. Bei den derzeitigen Leitungen kommt es oft zu Wasserrohrbrüchen und damit verbunden zu unnötigen Wasserverlusten. Wir müssen aber auch verschiedene Gedanken zusammenführen und die Gestaltung des Geh- und Radweges neu planen. Außerdem ist eine Begrünung mit Bäumen wie vor 50 Jahren vorgesehen. Konkret geht es im Osten um den Bereich zwischen Sportplatz bis zur Abzweigung zur Hauptschule. Im westlichen Bereich wurden bereits im Juli die Leitungen verlegt und derzeit laufen die Arbeiten für den geplanten Geh- und Radweg. Wir brauchen dafür einen Projektanten, der alles zusammenführt. Das gesamte Projekt wird drei bis dreieinhalb Millionen Euro kosten. Und natürlich muss man auch Gedanken, wie der Hauptplatzgestaltung, nachgehen. Solche Ideen müssen natürlich mit allen politischen Fraktionen abgeklärt werden.

Apropos politische Mitbewerber. Wie ist denn die Stimmung? Erst kürzlich sind ja die Mandatare bei einer Sitzung ausgezogen.

Schmidl-Haberleitner: Mal besser, mal schlechter. Ich führe immer persönliche Gespräche und es kommt schlussendlich meistens zu einer guten Zusammenarbeit. Man darf das nicht immer so auf die Wagschale legen. Manche Dinge gehen langsamer, andere schneller. Mir ist wichtig, dass die Beschlüsse da sind, um in die Umsetzung gehen zu können.

Und wie verstehen Sie sich in der Koalition mit den Grünen?

Schmidl-Haberleitner: Wir haben oft unterschiedliche Zugänge, aber finden dann einen gemeinsamen Konsens.

Werden Sie für die kommende Wahl wieder als Spitzenkandidat antreten?

Schmidl-Haberleitner: Ich kann es noch nicht sagen, innerhalb der Partei entwickelt sich sehr viel weiter. Außerdem habe ich ja auch ein paar Enkelkinder. Wir werden sehen, wie wir das parteiintern lösen und schauen, wie wir den größten Erfolg bei der kommenden Wahl erzielen können. Im Frühjahr werden wir uns bei einer Klausur näher damit beschäftigen.

Würde es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geben?

Schmidl-Haberleitner: Es sind immer wieder unterschiedliche Namen im Umlauf. Die Frage ist, wer Kapazitäten hat. Das Bürgermeisteramt ist viel Arbeit. Ich würde mir einen Nachfolger wünschen, der mehrere Perioden abdecken kann. Ich bin mir sicher, dass sich jemand findet. Fix ist, dass ich das Bürgermeisteramt bis zur nächsten Wahl ausüben werde.