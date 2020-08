Die erste Hälfte der Sommerferien ist vorbei. Der Juli war hinsichtlich des Wetters ein durchwachsener Monat. Das ist auch an den Freibadbetreibern in der Region nicht spurlos vorbeigegangen. Doch nicht nur das Wetter stellt sie vor eine Herausforderung, sondern auch die Coronakrise. Die NÖN hat sich in den Bädern der Region umgehört.

„Grundsätzlich läuft das von unserer Seite ziemlich geordnet ab. Ausbaufähig ist aber definitiv noch die Eigenverantwortung der Besucher“, sagt Werner Prochaska, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH, kurz Wipur, die das Wienerwaldbad in Purkersdorf betreibt.

Seit 15. Juni gibt es bezüglich Zugangsbeschränkungen keine Empfehlungen von der Bundesregierung mehr, eine maximale Gästeanzahl von 800 Personen wurde aber trotzdem als Grenze im Wienerwaldbad festgelegt. Damit will man den nötigen Sicherheitsabstand im Bad für alle Gäste gewährleisten. Bildschirme ermöglichen es jedem Besucher, die aktuelle Personenanzahl im Bad mitzuverfolgen. „Bei den Kassen haben wir Bildschirme angebracht, die die freie Gästekapazität anzeigt. Diese ist auch auf der Homepage der Wipur ersichtlich“, erklärt Prochaska.

Besucher-Grenze erst einmal erreicht

Obwohl der Juli heuer trotz Corona und des wechselhaften Wetters für die Badbetreiber ein guter war – verglichen mit dem Vorjahr verzeichnete das Wienerwaldbad ein Besucherplus von 5,6 Prozent – wurde erst einmal die Höchstgrenze bei der Besucheranzahl erreicht. „Das war am 28. Juli. Es hat sich dann draußen eine Schlange gebildet. Einige Badegäste waren ungehalten, aber so ist nunmal das Regelwerk“, so der Wipur-Geschäftsführer.

Erhöhte Aufmerksamkeit gibt es derzeit auch bei den beiden Attraktionen des Bades, dem Sprungturm und der Wasserrutsche. Hier ist nicht nur darauf zu achten, dass die Abstände eingehalten werden, sondern auch der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle. Der Sprungturm darf nur unter Aufsicht eines Bademeisters und einzeln benutzt werden, das heißt, es darf sich maximal eine Person am Sprungturm befinden.

Bei der Wasserrutsche gestaltet sich die Überprüfung der Abstände wesentlich schwieriger, wie Prochaska erzählt. „Bei der Wasserrutsche sind sehr viele Kinder. Wenn man dann darauf hinweist, heißt es, dass eh alle im selben Haushalt wohnen. Das ist dann nur schwer bis gar nicht überprüfbar.“ Genauso wie beim Abstandhalten im Schwimmbecken appelliert Prochaska hier an die Verantwortung jedes Einzelnen. „Wir bewegen uns lediglich auf der Empfehlungsebene, Verordnungen gibt es keine“, fügt er hinzu.

Ansturm durch

Wiener Gäste

Einen regelrechten Ansturm gab es an einem sehr heißen Tag vor einigen Wochen im Gablitzer Bad. „Grund dafür war, dass viele Bäder in Wien wegen Überfüllung geschlossen wurden und daher viele Wiener nach Gablitz ausgewichen sind“, berichtet Bürgermeister Michael Cech. Man habe die Obergrenze jetzt mit 300 Gästen festgelegt. „Allerdings werden die Bademeister je nach Situation entscheiden. Es kann auch sein, dass schon früher geschlossen wird. Die Sicherheit geht jedenfalls vor“, sagt der Bürgermeister.

Grundsätzlich sei es ein Sommer der Extreme, meint Cech. „Denn während es schon einige sehr heiße Tage gegeben hat, haben wir leider auch viele Regentage gehabt. Montag und Dienstag dieser Woche war das Bad beispielsweise geschlossen – aufgrund des schlechten Wetters“, sagt Cech. Aber auch coronabedingt würden einige Gäste wegfallen. „Ich weiß von älteren Gablitzern, dass sie aufgrund des Virus nicht ins Bad kommen“, so Cech. Grundsätzlich halten sich die Badegäste an die vorgehebenen Richtlinien. „Die Disziplin ist da, allerdings ist auch positiv, dass wir heuer mehr Personal für den Badbetrieb eingestellt haben“, meint der Bürgermeister. Wie lange das Bad offen haben wird, steht noch nicht fest. „Grundsätzlich ist es immer bis Anfang September geöffnet, aber das kommt auf das Wetter an. Wir werden das Mitte August entscheiden“, informiert der Bürgermeister.