Pressbaum: 50 Kinder bereits in den Ferien in der Schule

Die Sommerschule, unter der Leitung von Sabine Ernst, war auch heuer wieder ein voller Erfolg. In den letzten beiden Ferienwochen wurde der Lehrstoff des vergangenen Jahres wiederholt, beziehungsweise vertieft. So erfolgt eine stressfreie Vorbereitung auf das neue Schuljahr. 50 Kinder nutzten das Gratis-Angebot und wurden dabei von fünf Lehrern der Mittelschule Pressbaum und einer Studentin in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik sowie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Zusätzlich gab es durch eine ausgebildete Pädagogin Unterricht für Volksschulkinder aus Pressbaum.

Anmeldungen sind gestiegen

Seit 2021 hat Ernst die Leitung der Sommerschule inne. „Der Unterricht wird spielerisch durchgeführt, und im Gesamten gesehen ist die Sommerschule für unsere Schüler durchaus ein bemerkenswertes und tolles Projekt. Es bereitet alle Teilnehmer gut auf das nächste Schuljahr vor”, erklärt Ernst. Die Organisation hat lückenlos funktioniert und auch die Anmeldungen aus den umliegenden Schultypen und Gymnasien sind gestiegen.