Zentrumspläne: Protest nach Sitzungsabsage in Gablitz

Die Grünen wollen nicht locker lassen: Sie beharren weiterhin darauf, dass der Gemeinderat für das Ortszentrum eine außerordentliche Sitzung einschiebt.

Wie die NÖN berichtet hat, wandten sich die Grünen mit einem offenen Brief an die anderen Gemeinderatsfraktionen:

Nach Grünen-Forderung Gablitzer Ortszentrum: Keine Zustimmung für Sondersitzung

Neun Mandatare hätte es für eine Sondersitzung gebraucht, nur NEOS-Gemeinderat Norbert Sillhengst sagte den Grünen seine Unterstützung zu.

Grüne mit Plakaten vor dem Gemeindeamt

Um ihrem Ärger Luft zu machen, trafen sich die Grünen-Mandatare in der Vorwoche mit Plakaten vor dem Gemeindeamt. „Die ÖVP weigert sich, inhaltlich zu diskutieren, und stempelt alles als Falschinformation ab. Es werden nicht nur die Wünsche der Bevölkerung, sondern auch die Demokratie mit Füßen getreten“, kritisiert Gemeinderätin Gina Wörgötter.

Unterstützung bekamen die Grünen auch dieses Mal von Sillhengst. „Seit ich im Gemeinderat bin, wurde weder in einem Ausschuss noch in einer Gemeinderatssitzung über das Ortszentrum diskutiert. Seit zwei Jahren herrscht hier Funkstille“, so der NEOS-Gemeinderat.

Die Opposition hofft, dass sich noch zwei Mandatare finden, die eine Sondersitzung befürworten würden. „Solange kein Bauprojekt eingereicht ist, hat die Gemeinde noch deutlich mehr Spielraum. Man könnte etwa aufgrund der veränderten Umstände eine Bausperre aussprechen und die Bestimmungen im Bebauungsplan nachschärfen. Dafür bräuchte es aber eine Sitzung und Diskussionsbereitschaft vonseiten ÖVP, SPÖ und FPÖ. Es wird Zeit, das Diskussionsverbot aufzuheben“, sagt Grüne-Gemeinderat Gottfried Lamers.

„Wenn sieben von 25 Gemeinderäten eine Sondergemeinderatssitzung verlangen und 18 von ÖVP, SPÖ und FPÖ das für nicht sinnvoll erachten – was soll der Vorwurf ,gegen die ÖVP‘?“Ortschef Michael Cech

Dass die ÖVP nicht über das Ortszentrum diskutieren möchte, lässt ÖVP-Bürgermeister Michael Cech nicht gelten. „Auch dieser Vorwurf beweist einmal mehr den parteipolitischen Aktionismus. Wenn sieben von 25 Gemeinderäten eine Sondergemeinderatssitzung verlangen und 18 von ÖVP, SPÖ und FPÖ das für nicht sinnvoll erachten – was soll der Vorwurf ,gegen die ÖVP‘?“, fragt sich der Ortschef, der auf NÖN-Anfrage einmal mehr betont, dass die Gemeinderäte noch über das Ortszentrum sprechen werden.

„Wie bereits mehrfach ausgeführt, sammeln wir jetzt die Fakten“, so Cech. Derzeit werde vom Amtsleiter ein Vertragsentwurf erarbeitet und auch ein Termin mit dem Verkehrsplaner des Landes wird diese Woche stattfinden. „Dann werden wir alles wie bisher in den Gremien besprechen“, sagt Cech.

Er sieht nach wie vor keine Notwendigkeit für eine Sondersitzung: „Der Gemeinderat hat mit breiter Mehrheit Raumordnung, Bebauungsbestimmungen und Raumordnungsverträge beschlossen, die uns unter anderem Grundfläche für die notwendige Kindergartenerweiterung sichern.“

