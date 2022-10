67 Interessenten für Wolfsgrabener Energiegemeinschaft

Eine Energiegemeinschaft für Konsumenten und Verbraucher soll demnächst in Wolfsgraben gegründet werden. Es gibt derzeit 67 Interessenten. Nach der Anmeldefrist für die Interessensbekundung gibt es einen Fahrplan in den der Gemeinderat und die Energiezukunft Niederösterreich eingebunden sind. Mit dem Beginn des neuen Jahres soll die Energiegemeinschaft am 1. Jänner starten.

„Der nächste Schritt im Herbst ist die Gründung eines Vereins“, sagt geschäftsführender Gemeinderat Michael Schinwald. Die Vereinsgründung bedarf eines Beschlusses durch den Gemeinderat. Die Vereinsstatuten werden dann an die potenziellen Interessierten gesendet. Danach erfolgt eine Evaluierung durch die Energiezukunft Niederösterreich, die die Rahmenbedingungen ausarbeitet.

Es wird im Voraus der Strompreis für die Teilnehmenden festgelegt. Dieser Tarif soll voraussichtlich für die nächsten zwölf Monate gelten. Dann können interessierte Bürger, ob als Konsumenten, Produzenten oder beides, Teilnehmer werden. Die Gemeinde ist ebenfalls bei der Energiegemeinschaft an Bord.

„Die Gemeinde bringt ihre Anlage in die Gemeinschaft ein“, berichtet Schinwald. Die PV-Anlage wird auf Kindergarten und Feuerwehrhaus errichtet, die NÖN berichtete:

Gemeinderatsbeschluss Wolfsgraben: Mit Bausteinen zu Sonnenstrom

Die Energiegemeinschaft ermöglicht den Teilnehmern, lokal erzeugte erneuerbare Energie wieder lokal zu nutzen. „Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir auch auf kleinere, lokale Produzenten setzen. Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn wir den erzeugten Strom nicht durch ganz Europa transportieren müssen und dafür riesige Hochspannungsleitungen bauen“, gibt Schinwald zu bedenken.

„Als Klimaschutzgemeinde ist uns der Beitrag zur Erreichung der Klimaziele ein wichtiges Anliegen. Im Bereich der Stromerzeugung setzt die Gemeinde den ersten Schritt. Die Errichtung einer PV-Anlage ist ein Vorhaben in Richtung Energiewende“, so Bürgermeisterin Claudia Bock.

