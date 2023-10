Internationale Radiomusik in der Bühne Purkersdorf

Seit 2014 besteht die Band Soundstairs, entstanden ist sie aus einem kurzlebigen gemeinsamen Projekt von Stefan Wagner und einer Wiener Sängerin. „Ich hatte für dieses Projekt Songs ausgeschrieben und wollte danach diese Songs weiter auf die Bühne bringen“, erzählt Wagner. Soundstairs bestehe aus alten Freunden und Bekannten sowie Musikern, die ihm empfohlen worden sind. „Während der Pandemie haben wir dann begonnen, unsere Musik aufzunehmen und online zu veröffentlichen. Mit dem Ziel, sie ins Radio zu bringen“, sagt der Bandleader. Das ist ihnen auch gelungen. „Die Musik von Soundstairs ist weltweit im Radion zu hören, besonders in Europa und den USA“, freut sich Wagner.

Beim Konzert am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr darf sich das Publikum auf eine Mischung aus Pop, Jazz, Rock, Latin und Funk freuen. „Und natürlich auf die strahlende Stimme unserer Sängerin Nici Vallant sowie die Virtuosität und das songdienliche Spiel der Musiker und auf meine Kompositionen und das, was die Band daraus gemacht hat“, ergänzt Wagner.

In der Bühne Purkersdorf tritt Soundstairs bereits das vierte Mal auf. „Betreuung, Sound, die Größe der Bühne und, dass wir dort immer Publikum haben“, gefällt Wagner hier besonders. Er selbst hat mit anderen Bands schon öfter in der Bühne gespielt. „Beim allerersten Auftritt von mir im Jahr 2013 war Hausherr Karl Takats sogar als Saxophonist in meiner Band“, erzählt Wagner abschließend.