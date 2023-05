Mobilität zum Muttertag schenken

Seit einem guten halben Jahr sind sie nun in Gablitz und Purkersdorf unterwegs, die Fahrerinnen und Fahrer von „eh-mobil“. Mit ihrem Auto holen sie Mitglieder, die 70 Euro für drei Monate oder 219 Euro im Jahr zahlen, von zu Hause ab, bringen diese zum Bahnhof, zum Arzt oder ins Kaffeehaus. Die einzelnen Fahrten sind dann gratis. Doch nicht nur die Ausweitung des Bewegungsradius der Menschen war von Anfang an ein Anliegen: „Nachdem eingeschränkte Mobilität meist mit sozialer Isolierung einhergeht, war es das Ziel, Menschen wieder zu verbinden. Diese Vision wird nun ein kleines Stück wahr, was uns natürlich sehr freut. Mittlerweile lernen sich die Menschen im eh-Mobil kennen, verabreden sich zum Marktbesuch und erledigen ihrer Besorgungen sogar gemeinsam“, zieht Initiatorin Gina Wörgötter eine positive Zwischenbilanz.

Diese Unabhängigkeit im täglichen Leben und das Treffen mit anderen ist es, was besonders älteren Menschen viel Vergügen bereitet. Was liegt also näher, als diese Freude zu schenken. Bei „eh-mobil“ hat man sich daher überlegt, Gutscheine aufzulegen, die leicht weitergegeben werden können. Zu Geburtstagen, einfach so oder gerade jetzt zum Muttertag, der vor der Tür steht.

Verantwortlich dafür, dass immer Fahrer zur Verfügung stehen, sind viele Ehrenamtliche, die sich mit großem Einsatz engagieren und stundenweise Fahr- oder Telefondienste übernehmen. Von der Fahrschule Leo in Purkersdorf werden diese mit Gratisfahrtraining fit für das Projekt gemacht, bevor sie zum ersten Mal im Einsatz sind. Neue Mitglieder, die Gutes tun wollen, werden immer gesucht. Als kleines Dankeschön können sie das Fahrzeug außerhalb der Betriebszeiten für Fahrten innerhalb des Betriebsgebietes gegen eine geringe Gebühr nützen. Somit ist „eh-mobil“ auch die erste Car-Sharing-Initiative in Gablitz.

