Kriterien der Kleinkinderbetreuung in Gablitz als Zankapfel

Es ist eigentlich eine gute Nachricht. Bereits im Frühjahr 2022 fiel bei der Landeshauptleute-Konferenz die Entscheidung, mehr Bundes-Geld im Bereich der Kinderbetreuung zu investieren. Zu verdanken ist dies dem Vertrag über die Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Kinderbetreuung in den Ländern, einer sogenannten 15a Vereinbarung. Für ganz Niederösterreich bedeutet dies ein Plus von rund 11 Millionen Euro pro Jahr, die zu einem guten Teil im Bereich der Kleinkinderbetreuung investiert werden sollen.

Vielen Gemeinden war es davor finanziell nicht möglich, Betreuung von Kindern im Alter von bis zu drei Jahren anzubieten. Ab September werden diese nun mehr Fördergeld vom Land NÖ erhalten. Auch die Marktgemeinde Gablitz.

Grüne fordern reduzierte Elternbeiträge

Florian Ladenstein, geschäftsführender Gemeinderat von der Grünen Liste Gablitz, kritisiert nun in einer Presseaussendung, dass in der letzten Gemeinderatssitzung die Kleinkinderbetreuung zwar über alle Parteigrenzen hinweg an die neuen niederösterreichischen Regeln angepasst wurde, der Mehrerlös jedoch nicht an die Eltern weitergeben wird: „Die Gemeinde wird zukünftig mehr Fördergeld pro Kind über das Land erhalten, als bisher über Elternbeiträge eingenommen wurde. Die bisherigen Elternbeiträge werden damit gänzlich vom Land abgedeckt.“ Für Ladenstein ist es sozialpolitisch nicht nachvollziehbar, warum die Gemeinde dennoch weiterhin höhere Elternbeiträge von bis zu 130 Euro pro Monat verlangt, anstatt der gesetzlich vorgeschriebenen 50 Euro. Der Zusatzantrag, zumindest beim Vorliegen eines sozialen Härtefalls den eingehobenen Elternbeitrag auf diese 50 Euro zu reduzieren, wurde von allen anderen Parteien abgelehnt.

Für Gemeinderat Norbert Sillhengst von den NEOS liegt die Ablehnung dieses Zusatzantrages auf der Hand: „Die Gemeinde Gablitz erhält deswegen mehr Fördergeld, da aber September auch die Kleinkinderbetreuung bis 13 Uhr kostenfrei sein wird. Das heißt, bei gleichem finanziellen Aufwand und voraussichtlich noch größerem Bedarf, weniger Einnahmen durch Elternbeiträge.“

Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) ist ob der Intention der Presseaussendung Ladensteins erbost und betont die Wichtigkeit, die die Kleinkinderbetreuung für die Marktgemeinde hat: „Wir haben seit vielen Jahren zwei Kleinkindergruppen für Kinder ab einem Jahr, zum Unterschied von anderen Gemeinden ohne jegliche Wartezeit, mit einem „Abgang“ in Höhe von 100.000 Euro. Es so darzustellen, dass wir zu hohe Beträge verrechnen oder uns die Kleinkinderbetreuung nicht genug wert wäre, ist absolut absurd und reiner Populismus.“ Zusätzlich verweist Cech auf die verlängerten Öffnungszeiten im Herbst bis 16 statt 15 Uhr, die damit einhergehenden höheren Kosten und jene lediglich 53 Euro, welche die Gemeinde in Zukunft pro Monat mehr an Landesförderung erhält, verglichen mit den Elternbeiträgen.

Menschen in Notlage sollen ohne Antrag unterstützt werden

Zusätzlich wollen Ladenstein und die Gablitzer Grünen einen klaren und automatischen Anspruch auf verringerte Gebühren für Personen mit einem Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle oder bei Bezug von Sozialleistungen, nicht nur bei der Kleinkinderbetreuung: „Es wäre höchste Zeit als Gemeinde eine niederschwellige und transparente Unterstützung von Armutsbetroffenen mit klaren Kriterien sicherzustellen. Diese werden immer noch als reine Bittsteller gesehen.“

Dem kann Gemeinderat Karl Heinz Riegl von der FPÖ wenig abgewinnen. Er verweist darauf, dass eine Reduktion des Elternbeitrags an die Vorgaben zur Sozialhilfeunterstützung des Landes NÖ geknüpft ist und unterstreicht, dass diese eben nur nach Antragstellung und Abgleich der Daten mit den Förderrichtlinien zu gewähren ist: „Dieses Prozedere wurde von den Grünen nicht akzeptiert. Wie sehr oft wird nur eine Facette aufgegriffen und an der Oberfläche polemisiert, ohne in die Tiefe zu denken oder gar bereits praktizierte faire Richtlinien miteinzubeziehen.“ Gleiches gilt für ihn bei einem plötzlichen Härtefall. Auch in einem solchen Fall muss der möglichen Unterstützung ein Antrag vorausgehen: „Unsere Fraktion, und sonst sicherlich auf keine andere, würde sich so einem berechtigten Antrag nicht verschließen.“

Marcus Richter, geschäftsführender Gemeinderat der SPÖ, bevorzugt ebenfalls, sich an den vom Land vorgegebenen Kriterien zu orientieren und bei Härtefällen zu unterstützen. „Nicht die Lebenserhaltungskosten, Kredite für Auto oder Urlaub gilt es zu berücksichtigen, sondern das Familieneinkommen. Eine subjektive Bewertung könnte sonst nicht verhindert werden. Das wäre höchst unprofessionell und widerspricht jeder geltenden Vernunft und Regelung.“

Ins gleiche Horn stößt Sillhengst. Er unterstreicht, dass trotz der Wichtigkeit des sozialen Aspektes auch die Balance zwischen Wunsch und Realität, das wirtschaftliche Denken und Handeln, gewahrt werden müsste: „Die Gemeinderäte sind verpflichtet, immer zum Wohle der Bürger zu entscheiden. Sollte trotzdem noch ein Engpass bestehen, kann auch jederzeit bei der Gemeinde um Unterstützung angesucht werden.“

Michael Cech unterstreicht diese Möglichkeit, im Falle eines finanziellen Problems und verweist zusätzlich auf die durch das Land Niederösterreich definierten Kriterien bei der Kinderbetreuung sowie den Onlineantrag für Förderungen, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt: „Es ist absolut absurd – und wurde auch so im Gemeinderat diskutiert –, dass wir zur weiteren Armut in Gablitz beitragen würden.“