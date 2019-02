Einer der Standardsprüche des ehemaligen Purkersdorfer Bürgermeisters Karl Schlögl lautet: „Wir haben bei uns alle Vorteile, die die Bundeshauptstadt Wien bietet und auch jene des Landes.“ Und damit hat er nicht unrecht. Vor allem im Winter, wenn alles etwas ruhiger und gedämpfter abläuft, zeigt der Wienerwald seine ganze Pracht und große Bedeutung als Erholungsraum. Während wir versuchen, uns gegen die Kälte zu wehren, nutzen der Wald und seine Bewohner die kalte Jahreszeit, um wieder neue Kraft zu schöpfen. Und auch wenn die Kälte manchmal im Gesicht beißt, ein Ausflug in den Wienerwald und in den Naturpark Purkersdorf lohnt allemal.

Wie ist der Winter für den Wald? Dieser Frage ging die NÖN nun nach und erhielt von der Pressesprecherin der Österreichischen Bundesforste Pia Buchner die Antworten.

Welcher Nadelbaum wirft die Blätter ab?

„Im Winter werfen die Laubbäume ihre Blätter ab. Würden sie ihr grünes Kleid im Winter behalten, würden sie über die Verdunstung der Blätter Wasser verlieren. Da aber aus dem gefrorenen Boden kein Wasser in die Blätter nachgeschafft werden kann, würden die Laubbäume vertrocknen“, erklärt Buchner den überlebenswichtigen Blattwurf im Herbst.

Da die Laubbäume im Winter kaum Versorgungsaufgaben für die Krone leisten müssen, weil der Wasserbedarf nur gering ist, stehen sie in sogenannter „Saftruhe“.

Doch nicht alle Laubbäume verlieren im Winter ihre Blätter. „Zum Beispiel die Eiche oder die Hainbuche, die dann im kahlen Laubwald leicht zu erkennen sind, da bei ihnen die vertrockneten Blätter bis zum Frühling an den Zweigen hängen bleiben“, gibt Buchner einen weiteren Einblick. Die Nadelbäume hingegen werfen im Winter ihre Blätter nicht ab – einzige Ausnahme ist hier die Lärche.

Und der Wald bietet sowohl im Sommer, als auch im Winter ein eigenes Klima. „Bei einem Spaziergang durch den Winterwald merken wir, dass wir im Wald anderen Temperatur- und Windverhältnissen ausgesetzt sind als auf einer unbewaldeten Fläche“, erklärt Buchner das sogenannte „Waldinnenklima“, das im Winter wärmer und im Sommer kühler ist, als die klimatischen Verhältnisse auf der Freifläche.

Der Wienerwald ist auch im Winter ein wahrer Hingucker, wie der Blick von der Matraswarte am Schöpfl zum Leopold Figl-Observatorium beweist. | OEBf-Archiv

„Diesen Umstand machen sich auch Wildtiere zunutze, die sich bei tiefen Temperaturen besonders gern in Dickungen zurückziehen, wo es durch den dichten Bewuchs der dünnen Baumstämmchen besonders warm ist.“

Aber auch der kälteste Winter geht einmal vorbei und der Frühling hält Einzug. Erste Frühlingsboten finden sich ebenfalls im Wald. „Der kahle Laubwald lässt mehr Licht zum Boden. Das ermöglicht den Frühblühern das rechtzeitige Austreiben – wie etwa Buschwindröschen und Co-“, erklärt Buchner.

Und dann gibt es noch Schneeglöckchen oder Frühlingsknotenblume. „Ihre gesamte Energie ist in der Knolle gespeichert, die unterirdisch auf ihren Auftritt im Frühjahr wartet. Das Schneeglöckchen beginnt schon im Februar zu blühen, sobald Erwärmung und Sonnenlicht den Austrieb der Knolle auslösen“, so Buchner. Lange wird es also nicht mehr dauern, dann schmilzt der Schnee und die Bäume treiben allmählich wieder aus.