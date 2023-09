Viele Pikse für Impf-Teddy bei Rot-Kreuz Kinderfest in Purkersdorf

Traditionell zu Beginn des neuen Schuljahres fand auch heuer wieder das Kinderfest des Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz am Hauptplatz statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalteten einen spannenden Stationenbetrieb mit lehrreichen und lustigen Attraktionen rund um das Rote Kreuz. Für kleine und große Kinder gab es allerhand zu erleben und entdecken: Angefangen von einer Fahrt im Rettungsauto oder einer Einschulung in Erste Hilfe Maßnahmen bis hin zum Teddybären impfen. Dabei wurde stets darauf geachtet sowohl Stationen mit Bewegungsmöglichkeiten, wie den Bobbycar- und Rollstuhlparcour oder das Kistenklettern, anzubieten, als auch die Kreativität der Kinder, etwa bei der Mal- und Bastelstation zu fördern.

Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Heinz Preisz erzählte erfreut: „Seit über 25 Jahren findet das Kinderfest mittlerweile statt. Ganz besonders hat es mich gefreut, dass dieses Jahr Besucherinnen und Besucher der ersten Stunde mittlerweile mit ihren eigenen Kindern teilgenommen haben und so die Begeisterung für unser Kinderfest weitergeben.“

Ausgestattet mit einem Spielepass und jeder Menge Spaß dauerte es nicht lange bis der Hauptplatz in Purkersdorf von lautem Lachen zahlreicher Kinder erfüllt war. Nach jeder absolvierten Station erhielten die Kinder einen Stempel und mit dem ausgefüllten Pass als kleine Belohnung neben einer Urkunde sogar eine Medaille. Im Mittelpunkt stand dieses Jahr am „Welttag der Ersten Hilfe“ besonders die Erste Hilfe-Station. Die Kinder erhielten eine Einschulung in lebensrettende Sofortmaßnahmen und erfuhren bei Notärztin Sandra Leeb wichtige Informationen über die Aufgaben eines Notarztes. Zum Beispiel lernten die Kinder, wie schnell das Herz in einer Minute schlägt oder durften mit dem Stethoskop ihrem eigenen Herzschlag lauschen.

Die Polizei betreute wieder traditionsgemäß die Station der „Kinderpolizei“ und ohne die Feuerwehr Purkersdorf wäre das Kistenklettern nicht möglich. Sie rückten dieses Jahr mit der Drehleiter an, um die Kinder in schwindelerregende Höhen zu heben. Bis zu über 15 Kisten stapelten die Mutigsten übereinander, bis die Türme mit viel Hurra und lautem Krach umgestoßen wurden. Richtig bunt wurde es bei der Station der Kinderfreunde Purkersdorf, die schon das zweite Jahr in Folge mit ihrem Team die Station „Kinderschminken“ betreuten. Besonders die glitzernden Schmetterlinge und grünen Drachen waren als Motive beliebt.

Für das leibliche Wohl sorgte das Küchenteam mit HotDogs, Würstel und Pommes. Für die süße Versuchung bot die Kaffee- und Kuchenbar eine Auswahl an selbstgemachten Mehlspeisen.

„Ein besonderer Dank gebührt aber unseren ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel guter Laune das Kinderfest möglich gemacht haben! Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr mit dem Kinderfest 2024!“, so die Organisatoren Franz Sagaischek und Helmut Hauerstorfer abschließend.