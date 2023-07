Abenteuer-Camp am Wienerwaldsee: Kinder sind jetzt ausgebildete Angler

„Die Kinder und Jugendlichen haben heutzutage viel schwerer Zugang zum Fischen, es gibt kaum mehr Großväter oder Väter, die Anglerwissen weitergeben können“, ist Christian Salber, Obmann des Fischereivereins Wienerwald überzeugt. Aus diesem Grund hat er gemeinsam mit seinem Team das Abenteuer-Angel-Camp beim Wienerwaldsee für Jugendliche und Kinder veranstaltet. 27 junge Teilnehmer und eine junge Teilnehmerin sowie insgesamt 14 Betreuer waren mit dabei.

Gefangen wurden Fische, wie Karpfen, Hecht, Zander und Rotauge aber auch Forellen. „Glücklicherweise hatten auch alle Jugendlichen einen Fisch an der Angel“, erzählt Salber.

Neben bestimmten Themenschwerpunkten, wie das Fliegenfischen, stand auch ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Programm. „Es ist wichtig, dass sich Fischer, wenn sie beispielsweise mit dem Boot draußen sind, selbst verarzten können“, erklärt Salber. Gelernt wurde auch, wie man die Fische ausnimmt und zubereitet, einige Fische wurden gleich vor Ort gegrillt. Im Mittelpunkt stand neben dem Fischen auch der Umgang mit der Natur und wie man mit ihr umgeht. So war auch Thema, wie man ohne Feuerzeug Feuer macht, wie man eine Revierreinigung vornimmt oder wie man einen Baum vom Ufer entfernt, der von einem Biber beschädigt wurde. „Wir waren die gesamte Zeit in der Natur und hatten keine Unterkunft“, berichtet Salber. Gekocht wurde in einer eigens geschaffenen Küche.

Begeistert zeigte sich die Mutter eines jungen Teilnehmers vom Camp: „Ich habe die gesamte Woche das Datenlimit auf dem Handy meines Sohnes nicht erhöhen müssen, das kommt sonst nicht so oft vor.“

Besonderes Highlight war für die Jugendlichen auch das Nachtfischen sowie zum Abschluss die Prüfung für die Niederösterreichische Fischerkarte, die alle Jugendlichen bestanden haben. „Es gibt nichts Schöneres, als mit der Jugend zu arbeiten“, schwärmt Salber, der sich freut wieder einige Jugendliche zu diesem Hobby gebracht zu haben. „Beim Fischen lebt man mit der Natur und genießt Ruhe und Entspanntheit“, so Salber. Fischen sei für jeden etwas, vom sechsjährigen Buben bis zum 80-jährigen Mann. Was den Fischereiverein-Obmann besonders freut ist, dass auch viele der Jugendlichen, die am Camp teilnehmen, beim Verein bleiben. „Wir sind kein Altherrenverein, 30 Prozent der Teilnehmer werden unsere Mitglieder, weil sie beim Fischen bleiben wollen“, sagt Salber.