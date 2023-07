Startschuss für das Projekt „Mitten in Gablitz“

Im Zuge des neuen Ortszentrums von Gablitz errichten die Österreichischen Bundesforste mit Sitz in Purkersdorf auf einem 4.700 Quadratmeter großen Grundstück 52 Mietwohnungen. Jetzt führten Georg Schöppl, ÖBf-Vorstandssprecher und Vorstand für Finanzen und Immobilien, und Bürgermeister Michael Cech gemeinsam mit Projektbeteiligten den Spatenstich durch. „Unter dem Motto ‚Mitten in Gablitz – natürlich schön leben‘ wollen wir unseren Weg der nachhaltigen Immobilienentwicklung fortsetzen, zur Stärkung des Ortskerns von Gablitz beitragen und zusätzlichen hochwertigen Wohnraum zur Verfügung stellen“, freut sich Schöppl.

Drei Gebäude mit einer gesamten Wohn- und Nutzfläche von rund 3.200 Quadratmeter sollen hier bis 2025 entstehen. Die Wohnungen werden in Größen von 35 bis 90 Quadratmeter gebaut. Außerdem wird es eine Tiefgarage geben. Geplant wurde das Bauvorhaben von Treberspurg & Partner Architekten, die Baumeisterarbeiten werden von der Strabag AG der Holzbau von der Firma Holz und Bau GmbH durchgeführt. Insgesamt investieren die Bundesforste rund 17 Millionen Euro in den neuen Gablitzer Ortskern.

„Die Bundesforste sind ein starker, verlässlicher Partner in der Region. Mit diesen drei Wohngebäuden wird das Zentrum von Gablitz weiterentwickelt und Mietwohnungen unterschiedlicher Größen geschaffen. Besonders erfreulich ist, dass dabei ein Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt wird. Ein wichtiger Schritt zu unserem lebendigen und lebenswerten Zentrum und im Sinne unseres Mottos ‚Familienparadies Gablitz‘“, sagt Bürgermeister Cech.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Wichtig ist den Bundesforsten eine nachhaltige Bauweise. Deshalb wird auch das Wohnprojekt „Mitten in Gablitz“ in Massivholzbauweise errichtet. Insgesamt werden hier 1.500 Kubikmeter Holz verarbeitet. Die Fassade wird aus Lärchenholz, die Wände und Decken aus Fichte-Massivholze bestehen. Die Gebäudedämmung erfolgt mit Holz- bzw. Zellulosedämmstoffen.

Und auch bei der Stromversorgung setzen die Bundesforste auf Nachhaltigkeit. Am Dach soll eine großflächige Photovoltaik-Anlage entstehen, die die Gebäude mit Strom versorgt. Geheizt und gekühlt soll mit einer Wärmepumpe werden, die ihre Energie aus etwa 30 Tiefenbohrungen bezieht. „Wir setzen sowohl in der Waldbewirtschaftung als auch bei unseren Immobilienprojekten auf Nachhaltigkeit. Daher legen wir auch bei diesem Projekt großen Wert auf eine ökologische Bauweise und einen niedrigen Energieverbrauch“, betont Gerald Oitzinger, Betriebsleiter des ÖBf-Forstbetriebs Wienerwald.

Die Arbeiten beginnen in der ersten Augusthälfte. Da die Arbeiten mitten im Ortszentrum stattfinden, in der Nähe der Volksschule, werden an den ersten Schultagen Anfang September die Arbeiten zurückgefahren. Am 4. und 5. September wird es hier vormittags deshalb nur eingeschränkte Verkehrsaktivitäten zum Bauprojekt geben. Das soll die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleisten und etwaige Verkehrsbehinderungen vermeiden.