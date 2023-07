Wohnkompanie baut in Purkersdorfer Grillparzergasse 22 Wohnungen

Dass die „DWK Die Wohnkompanie GmbH“ in der Grillparzergasse bauen möchte, ist bereits seit Längerem bekannt. Bisher war aber vor allem die Zufahrt sowie ein Wegerecht über die Brücke über den Bach, die in Privatbesitz ist, Thema. Diese Thematik dürfte nun abgeschlossen sein, der Bau ist bewilligt und am Donnerstag fand nun der Spatenstich für den Bau von 22 freifinanzierten Wohnungen am Areal des ehemaligen Gasthaus Sommer statt.

Die Zufahrt erfolgt über die Grillparzergasse. Vor allem die Anrainerinnen und Anrainer der Grillparzergasse hatten gehofft, dies verhindern zu können, aber vergeblich. Die Brücke, die in Besitz der Eigentümerinnen und Eigentümer der Wohnhausanlage Deutschwaldstraße 10a ist, „darf zu Fuß von den Eigentümer unserer Liegenschaft begangen werden“, heißt es dazu vonseiten der Wohnkompanie. Ein entsprechendes Wegerecht ist dazu auch im Grundbuch verankert. „Dies ist der Konsens aus monatelangen Abstimmungen mit den Beteiligten“, heißt es weiter.

Ab sofort entstehen in der Grillparzergasse 32 22 freifinanzierte Eigentumswohnungen in Form von 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen. Alle Wohnungen verfügen über Balkone oder Eigengärten mit Terrassen. Insgesamt werden zwei kleinere Wohnhäuser errichtet inklusive Tiefgarage mit 32 Auto-Stellplätzen und einem Motorradstellplatz. Geheizt und gekühlt wird mit einer Luftwärmepumpentechnik, die ihren Strom aus einer Photovoltaik-Anlage beziehen wird. „Wir erfüllen mit PUR WOHNEN alle Punkte der EUTaxonomie und lassen das Projekt zusätzlich von BauXund zertifizieren“, erklärt Roland Pichler, Geschäftsführer von Die Wohnkompanie.