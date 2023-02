Zum Jahrestag: Ein Purkersdorfer Benefizkonzert für die Ukraine

Vor knapp einem Jahr hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Viele Leute mussten fliehen und Familienmitglieder aber auch Hab und Gut zurücklassen. Auch nach Purkersdorf sind einige Menschen gekommen.

Derzeit leben 122 ukrainische Flüchtlinge in der Wienerwaldstadt. „Viele sind nur mit dem, was sie auf dem Leib trugen und schnell einpacken konnten, geflohen. Geld haben viele keines mehr“, so Philip Nischkauer.

Diesen Ukrainern in Purkersdorf will Nischkauer helfen und hatte aus diesem Grund die Idee zu einem Benefizkonzert. Gespielt wird am Samstag, 25. Februar – ein Tag nach dem Jahrestag des Kriegsbeginns – mit der „Spectrum Combo“ im Stadtsaal. Beginn ist um 19 Uhr.

Die „Spectrum Combo“ gibt es seit 1999, die Band wird Stücke für jeden Geschmack spielen. „Dieses Konzert ist nicht nur für Jazzfans. Auch Latin, Swing, Funk und Rock stehen auf dem Programm“, fügt Nischkauer hinzu. Die Karten kosten 15 Euro. „Die Einnahmen werden eins zu eins weitergegeben“, so Nischkauer.

Unterstützt wird das Konzert auch von der Stadtgemeinde. „Wir werden den Stadtsaal zur Verfügung stellen und auch bei der Organisation unter die Arme greifen“, so Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Somit sollten also sämtliche Eintrittsgelder den Flüchtlingen in Purkersdorf zugute kommen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.