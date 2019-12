Sportklettern ist eine boomende Trendsportart. Die Kletterhallen sind allerorts gut gefüllt. Das Leistungsniveau der österreichischen Spitzenkletterer in den verschiedenen Altersklassen — auch bei den Kindern und Jugendlichen — ist Weltspitze. Und mit David Winkler wohnt eines dieser herausragenden Talente im Wienerwald, genauer gesagt in Gablitz.

NOEN Gablitzer Toptalent bei den Naturfreunden Eichgraben: David Winkler.

Seit mittlerweile drei Jahren betreibt Winkler das Sportklettern sehr intensiv und außerordentlich erfolgreich. Bereits im Jahr 2018 sicherte sich der nunmehr 13-Jährige in der Altersklasse U 14 die Wiener Landesttitel in den Disziplinen Lead, Bouldern, Speed und Kombi. Heuer wiederholte er seine Erfolge im Lead und Bouldern als jeweils Zweiter bei den NÖ Titelkämpfen, im Speed wurde er Zweiter. „Meine zwei zweiten Plätze im Lead und Bouldern bei den österreichischen U-14-Meisterschaften sind aber am höchsten einzustufen, doch leider musste ich im Speed krankheitsbedingt passen“, meint das Toptalent selbst. Da die ÖM als Kombibewerb aller drei Teildisziplinen gewertet wird, wie bei Olympischen Spielen, blieb Winkler eine Medaille verwehrt.

Das Mitglied der Naturfreunde Eichgraben trainiert vorzugsweise in den Hallen rund um Wien. „Aber trotz aller Wettkampferfolge in den Hallen, klettere ich immer noch am liebsten im Sommer am Felsen“, sagt Winkler, hat aber natürlich die sportlichen Ziele in der Halle trotzdem fest im Blick. Schließlich ist Sportklettern ab Tokio 2020 als Kombinationsbewerb aus Lead, Bouldern und Speed auch eine olympische Disziplin.

Anlässlich der Olympischen Spiele kommenden Sommer, die für ihn natürlich viel zu früh kommen, hat sich der Youngster viel vorgenommen. Fürs Erste will er Aufnahme im österreichischen Nachwuchskader finden, um bei internationalen Bewerben wie Europäischer Cup sowie Europa- und Weltmeisterschaften zu starten. „Langfristig will ich Profikletterer werden und an Olympischen Spielen teilnehmen“, sagt Winkler.

David Winkler Bei den Landesmeisterschaften im Bouldern für Wien und NÖ in Neunkirchen holte sich David Winkler den NÖ U-14-Titel.

Diesem Ziel ordnet der Schüler am Gymnasium Purkersdorf alles unter. Bis Sommer war er beim Kletterklub Marswiese in der Trainingsgruppe von Markus Karner (Wiener Verband). „Dort habe ich viel gelernt“, bedankt sich David bei seinem ersten Betreuer. Trotzdem sah er im Sommer den Zeitpunkt für einen Klubwechsel gekommen.

Als Mitglied der Naturfreunde Eichgraben ist er nun bei Siegfried Hofmann, der bereits Georg Parma „entdeckt“ und gefördert hat. Doch Winkler organisiert sein Training größtenteils selbst. So ist er Teil einer informellen Gemeinschaft leistungsstärkerer Kinder seiner Altersklasse. Neben Winkler werden dort Ines Schwaiger und Suri Stöhr gefördert.

„Wir haben uns zusammengeschlossen, weil die drei ähnlich stark sind und gut harmonieren, sodass ein gezielteres Training möglich ist als in den Vereinen mit doch größeren Unterschieden im Alter und der Leistungsfähigkeit der Kinder“, erklärt Vater Karl Hülber. Trainer sind Dominik Härtl, selbst ein Athlet mit Weltcuperfahrung, und Philipp Ruhdorfer vom Alpenverein Liesing-Perchtoldsdorf. Auch ist Winkler bereits Teil des NÖ Landeskaders mit Trainerin Steffi Pichler.

„Trainingsinhalte folgen teilweise allgemeinen Trainingsplänen, sind aber größtenteils von ihm selbst zusammengestellt“, staunt sein Vater Karl Hülber oft selbst, wie intensiv sich sein Sohn schon mit der Trainingslehre befasst. „Es ist kein Zufall, dass seine liebste ‚Ausgleichssportart‘ die Kraftkammer ist. Dazu geht er gerne Laufen und Radfahren, macht Akrobatik und Parcours.“

Hülber klettert, wie auch Davids Mutter, zwar auch „seit mehr als zwanzig Jahren hin und wieder ganz gerne“, jedoch lasse sich die Intensität nicht mit jener Davids vergleichen. „Von elterlicher Vorbelastung zu sprechen, wäre vermessen“, wehrt der Vater die Frage danach ab. Sein Talent habe sich auch gar nicht gleich abgezeichnet. „Zwar ist David schon als kleines Kind gern auf Spielgeräten am Spielplatz herumgeturnt oder auf Bäume geklettert, aber ohne dabei hervorzustechen.“

Auch als er mit den Eltern als Fünfjähriger erstmals in eine Kletterhalle mitgenommen wurde, war David nicht gleich auffällig. „Er ist nicht sofort die Wände hochgestürmt, aber er war mit mehr Begeisterung bei der Sache und dann sehr rasch geschickter als Gleichaltrige“, erzählt Hülber.

Übers Gymnasium das Klettern entdeckt

Erste Anfänge eines regelmäßigen Trainings kamen mit dem Wechsel ins Gymnasium vor etwas mehr als drei Jahren. „Dort hat David am Freifach Bouldern teilgenommen und nur ein halbes Jahr später wurde er schon Teil der Trainingsgruppe auf der Marswiese. Das Trainingspensum und das Leistungsvermögen haben sich dann sukzessive erhöht“, berichtet Hülber.

Die Fortschritte seines Sohnes sind für den Vater dem umfangreichen Angebot an Kletterhallen mit ihren Kursen geschuldet. Trotzdem sieht er auch Mängel und Bereiche, in denen es noch besser laufen könnte. So sei der Übergang vom Hobby-/Gesundheitsklettern zum leistungsorientierten Wettkampfklettern „schwierig, und nur mit viel Eigeninitiative zu schaffen“.

„Es fehlt etwas an der Breite im Nachwuchsbereich“, möchte Davids Vater mehr Kinder zum Sportklettern verführen. „Vielleicht fehlt es bei manchen nur an ein paar aufmunternden Worten von Kursleitern, um die Hemmschwelle der Kinder und auch deren Eltern für den Einstieg in die Wettbewerbskletterei zu reduzieren.“

Bei David sind Hemmschwellen für Wettkämpfe längst gefallen. Nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt das Aufbautraining für die kommende Saison. „Den A-Cup im Lead und Bouldern ab Anfang März habe ich besonders im Fokus“, wartet der Youngster schon neugierig auf die Termine vom Verband.

„Gute Ergebnisse sind dabei besonders wichtig, um den Sprung ins Jugendnationalteam zu schaffen und um für Starts bei internationalen Bewerben nominiert zu werden“, sieht er für Letzteres vor allem die Chance in seiner Spezialdisziplin Lead.

Davids Traumziele 2020? „Die Europacupbewerbe wären im Juni und Juli, die WM im August, die EM im Oktober — aber das alles ist noch Zukunftsmusik!“