Yoga mit den Alpakas

Zwei Stunden für Körper, Geist und Seele: Zehn Teilnehmer kamen bereits in den Genuss einer Yogaeinheit am Alpakahof in Wolfsgraben. Unter Anleitung einer Yogatrainerin mit 15 Jahren Berufserfahrung kam die Gruppe auf ihre Kosten. Dabei gab es ein interessiertes Publikum: Die Alpakas verfolgten das Yogatraining auf der Koppel. Die flauschigen Tiere haben die Nähe gesucht. So kam es, dass neben der einen oder anderen Matte zwischen den Menschen ein Alpaka Platz nahm. Nächster Termin ist am 25. August, 16 Uhr.