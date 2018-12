Wenige Tage vor dem ersten Advent lädt das Sonderpädagogische Zentrum, kurz SPZ, zum Adventkranzbinden und anschließend auch zum Verkauf. Ganz Purkersdorf kommt aus diesem Grund in die Schule und deckt sich mit den Kränzen ein. Das bietet auch die Gelegenheit für Direktor Matthias Hesse, auf die vielen Aktivitäten seiner Schule aufmerksam zu machen.

Vor allem die vielen Kooperationen sind es, die das SPZ auszeichnen. Unter anderem hat sich der Naturpark das SPZ als Partnerschule ausgesucht und „die Erfolge sind beachtlich“, sagt Naturpark-geschäftsführerin Gabriela Orosel.

Ein weiterer Partner ist die Musikschule. Davon konnten sich die Gäste höchstpersönlich überzeugen, als Larissa gleich fünf Soli auf ihrer Blockflöte hinlegte, begleitet am Klavier von Musikschul-Leiterin Katharina Würzl. Karl Prieler zeigte dann mit seiner Trommlergruppe, was alles in den Schülern steckt. „Eine wunderbare Art zu kommunizieren und sich auszudrücken“, sagt Prieler.