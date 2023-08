Sinfonische Musik vor der Haustür

Jeden Donnerstag Abend kommt Schwung in die Aula der Mittelschule Pressbaum. Seit der Übersiedlung vom Festsaal der Pressbaumer Volksschule vor knapp drei Jahren treffen sich die Mitglieder des Stadtorchester Pressbaum, um unter professioneller Anleitung Musik aus verschiedenen Epochen einzustudieren. Gespielt wird vorwiegend Klassik und Barock, aber ab und an auch andere Stilrichtungen. ”Gemeinsam stellen wir Sessel in Orchesterordnung auf, holen Notenpulte aus dem Materialraum, sichten Noten und tauschen Neuigkeiten aus. Dies alles in fröhlicher und entspannter Atmosphäre, so dass es dann konstruktiv zur Sache gehen kann”, erzählt Obfrau Cornelia Daxbacher von den wöchentlichen Proben. Zum Teilnehmerkreis der Amateurmusiker gehören überwiegend Mitwirkende aus Pressbaum,Tullnerbach und Wolfsgraben sowie aus Purkersdorf, Eichgraben und Wien.

Orchesterführung international besetzt

Das Orchester hieß früher „Musikverein Pressbaum“, welcher vor Jahrzehnten aus einer Musikabteilung des damaligen Männergesangvereins hervorgegangen war. Nachdem Pressbaum 2013 in einem festlichen Akt zur Stadt erhoben wurde, kam der Wunsch nach einer Umbenennung auf. Seit vier Jahren trägt die Orchester Formation nun offiziell den Namen „Stadtorchester Pressbaum“. Als musikalische Leiter und Dirigenten fungierten seit 1960 Franz Leimberger, Leo Kulik, Josef Riedinger und Karlhans Urbanek, bevor in den nachkommenden Jahren die Orchesterführung zunehmend international besetzt wurde. Es folgten German Toro-Perez sowie Andrés Orozco-Estrada (beide aus Kolumbien stammend), Pablo Boggiano (Argentinien), Vasilis Tsiatsianis (Griechenland), Petra Giacalone (Italien) und bis Jänner 2023 Jon Svinghammar aus Schweden. Seit Februar hat der polnische Dirigent Piotr Jaworski die musikalische Leitung. “Für angehende professionelle Dirigenten bedeutet das Musizieren mit Amateuren anregendes Lernen. Jede Rhythmusangabe und jede Geste verlangt nach Präzision und Klarheit, um von den Ausführenden übernommen und gestaltet werden zu können”, erklärt Daxbacher den Gewinn für beide Seiten.

Hochkarätige Solisten bereichern Konzerte

Eine zusätzliche Bereicherung sind die hochkarätigen Solisten, die bei den Aufführungen eingebunden sind - wie etwa beim Konzert im Juni in der Klosterkirche Sacré Coeur. Die junge Mezzosopranistin Alma Neuhaus und der junge Tenor Agustin Gomez begeisterten das Publikum. Beide Künstler sind in zahlreichen Produktionen der Wiener Staatsoper zu sehen. Auch für ambitionierte Instrumentalisten wie etwa den jungen Pianisten Alexander Vounelakos aus Wolfsgraben bietet das Stadtorchester Pressbaum Auftrittsmöglichkeiten. Vounelakos sorgte beim Winterkonzert für tosenden Applaus. “Für alle Beteiligten ist das Hineinwachsen in mitreißende Musikstücke ein erfüllender Prozess”, berichtet Daxbacher. Der Erfolg und die Freude des Publikums kann an den gut besuchten Konzerten mit einer stetig wachsenden Zuhörerschaft gemessen werden.

Geiger werden dringend gesucht

Ein Sommer- und ein Winterkonzert in Pressbaum sind fixer Bestandteil der jährlichen Aufführungen. Gespielt wird vor allem in der Region. Musiktherapeutin Cornelia Daxbacher ist seit 1994 als Cellistin im Orchester dabei und fungiert seit 2015 als Obfrau. Das gemischte Orchester hat um die 30 fixen Mitglieder im Alter von 16 bis über 80 Jahren. “Wir arbeiten generationsübergreifend und unterstützen uns gegenseitig”, erzählt Daxbacher. “In der letzten Zeit sind einige junge Musiker dazugekommen. Das freut uns sehr. Dringend gesucht werden noch Geiger. Bei Interesse findet man unsere Kontaktdaten auf der Webseite www.stadtorchesterpressbaum.at, die Proben starten nach der Sommerpause wieder am 7. September in der Mittelschule Pressbaum, Fünkhgasse 45a.