150 Jahre Rettung des Wienerwaldes: Gedenken in Pressbaum

Der Wienerwald mit all seinen Vorzügen war Thema des letzten Stadtspaziergangs in Pressbaum. Vor der geplanten Wanderung zum Pfalzberg gedachte man in einem Festakt Josef Schöffel, seinem Retter.

Beim Schöffel-Gedenkstein in der Josef Nemecek Straße sprachen Organisator und ÖAAB-Obmann (Österreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund) Kurt Heuböck, Biopsphärenpark-Direktor Andreas Weiß, Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, die Vize-Bürgermeister Michael Sigmund und Jutta Polzer sowie Nationalratsabgeordneter Fritz Ofenauer über die Bedeutung des Waldes an sich, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit sowie den Pressbaumer Ehrenbürger Josef Schöffel.

Kurt Heuböck blickte auf Schöffels Leben und sein Engagement zurück. „Josef Schöffel war seiner Zeit voraus. Er hat bereits vor 150 Jahren auf die Bedeutung des Waldes für das Klima hingewiesen“, streicht Heuböck hervor.

„Kühlmaschine“ und Staubfänger

Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß bot einen Überblick von der Rettung bis zur Unesco-Anerkennung des Wienerwaldes als Biosphärenpark im Jahr 2005. Eine gemeinsame Studie mit dem Eichgrabener Meteorologen Andreas Jäger, zum Thema „Wie hilft der Biosphärenpark dem Klima“ brachte beeindruckende Zahlen hervor.

„Der Biosphärenpark hat eine Kühlfunktion wie 25 Millionen Klimageräte, die einen 25 Quadratmeter großen Raum klimatisieren können. Er deckt mit seinen 64 Hektar Waldfläche den Sauerstoffbedarf von rund zwei Millionen Menschen ab, und sorgt als gigantischer Staubfänger für gesunde Luft“, bekräftigt Weiß die große Bedeutung des Waldes.

Clemens Endlicher von den Bundesforsten und Christian Diry vom Biosphärenpark begleiteten die Wanderung zum Pfalzberg und stellten ihr Wissen zur Verfügung. „Wir brauchen Bäume, die klimafit sind. Das sind vor allem Laubbäume, Eichen und Wildobstbäume“, erklärt Endlicher und weist auch auf die notwendige Wirtschaftlichkeit der Bäume hin.

Am Ziel der Wanderung sorgte Familie Heuböck wieder für Stärkung, und die Schwestern, Lotte Wolf und Regina Pop, für musikalische Untermalung. Der Festakt wurde von der Hochstraßer Blasmusik, unter der Leitung von Thomas Pölzl, begleitet.

