Demenz-Café feiert Jubiläum

„Die Angehörigen sind rund um die Uhr für die an Demenz erkrankten Menschen da – sie haben kein freies Wochenende, oft nicht einmal die Zeit, einkaufen zu gehen, schon gar nicht Zeit für sich selbst. Das ist eine enorme Herausforderung“, weiß Lea Hofer-Wecer, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Demenzexpertin. Gerade die Anfangsphase sei geprägt von Angst und Unsicherheit und bedürfe einer fachlichen Unterstützung.

Nicht nur der pflegebedürftige Mensch, sondern auch die pflegenden Angehörigen würden sich oft alleine gelassen und missverstanden von der Gesellschaft fühlen. Professionell Pflegende lernen über Jahre Begleitung, Betreuung und Pflege – pflegende Angehörige würden diese Aufgabe meist ohne Ausbildung, aber mit sehr viel Liebe und Engagement übernehmen. „Gerade deshalb genießen Menschen, die zu Hause von ihren Angehörigen betreut werden, trotz aller Einschränkungen eine sehr hohe Lebensqualität“, weiß Hofer-Wecer.

Vor vier Jahren wurde daher in Pressbaum ein monatlicher Stammtisch für pflegende Angehörige von demenzerkrankten Personen gegründet. Mehr als 75 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause von ihren Angehörigen betreut. „Durch diesen Stammtisch für An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz konnte schon vielen Familien geholfen werden, nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch von den Nachbarorten", erzählt Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Lotte Wolf pflegt schon viele Jahre ihren an Demenz erkrankten Mann und besucht regelmäßig den Stammtisch. „Die umfangreichen Informationen und der Erfahrungsaustausch unter gleich Betroffenen haben mir sehr geholfen, meinen Mann so lange zu Hause zu betreuen. Ein wichtiger Aspekt ist, auf sich selbst zu schauen und sich dabei Erholungsphasen zu organisieren. So habe ich die Möglichkeit zur Kurzzeitpflege genützt, um selbst wieder Kraft zu tanken", schildert Wolf, die sehr froh ist über den Stammtisch, der eine große Hilfe im Alltag, in dem eine pflegende Person zu betreuen ist, darstellt. „Es gehen viele Türen zu, aber auch neue wieder auf. Trotz aller Herausforderungen gelingt es mir, ein glückliches Leben zu führen“, sagt Lotte Wolf.

Unterstützung gibt es für dieses Projekt von der Stadtgemeinde. „Wir unterstützen dieses wertvolle Projekt im Rahmen der ,Gesunden Gemeinde' mit Öffentlichkeitsarbeit – Infos dazu auf unserer Gemeindehomepage. Leider besteht bei diesem Thema oft Zurückhaltung, rechtzeitig Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen", so Schmidl-Haberleitner, der sich bei Lea Hofer-Wecer und Lotte Wolf für ihr Engagement bedankt.

