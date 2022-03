Hundezone vs Pumptrack: Diskussion in Purkersdorf entfacht

Bereits mehrfach gab es in der Stadtgemeinde Purkersdorf Gedanken über eine mögliche Hundezone. Jetzt entfachte erneut eine Debatte darüber. Bina Aicher von Pro Purkersdorf spricht sich für eine Hundezone bei der Kellerwiese aus, auf der ein möglicher Pumptrack angedacht wird, was wiederum eine heftige Debatte in den sozialen Medien auslöste.

Die Meinungen darüber sind gespalten. Einige sprechen sich dafür aus, wiederum andere finden, dass ein Pumptrack für die Jugendlichen dringend nötig sei, da es für sie sonst kaum Freizeitangebote gebe.

„Je abgelegener der Standort ist, umso größer ist die Gefahr, dass es zu Vandalismus kommt.“ ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Kirnberger findet, dass der Pumptrack zentral liegen soll

Aicher betont, dass sie nicht generell gegen einen Pumptrack sei, sondern lediglich den Standort kritisiere. „Für diese Idee des Bürgermeisters wurden im neuen Raumordnungs- und Flächenwidmungsplan 3.000 Quadratmeter Grünland im Bereich der Kellerwiese umgewidmet. Nicht nur, dass solche Anlagen immens hohe Anschaffungskosten mit sich bringen, wäre ja auch für eine Sportanlage der Bereich beim Sportplatz ideal“, sagt Aicher.

Ein Pumptrack beim Sportplatz ist für SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler allerdings nicht denkbar. „Dieser Standort ist eher ungeeignet, da eine gute öffentliche Anbindung notwendig ist, diese ist beim Sportplatz nicht gegeben“, erklärt er. Im neuen Raumordnungsplan ist eine Umwidmung im Bereich Kellerwiese zwar vorgesehen, beschlossen sei laut Steinbichler aber noch nichts.

ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Kirnberger betont, dass mehrere Standorte derzeit diskutiert werden und man die Ergebnisse der Jugendumfrage abwarten möchte. Außerdem sollte die Pumptrack-Anlage möglichst zentral liegen. „Je abgelegener der Standort ist, umso größer ist die Gefahr, dass es zu Vandalismus kommt“, meint Kirnberger.

Hundezone braucht Vorbereitung

Dass eine Hundezone her muss, ist vonseiten der Koalition unumstritten. Auch hier werden derzeit mögliche Standorte überlegt. „Wir brauchen genügend Platz, damit die Hunde laufen können. Da hat eine kleine Fläche keinen Sinn“, sagt Kirnberger.

Steinbichler betont zudem, dass es eine gewisse Vorlaufzeit brauche. „Wir möchten eine Hundezone mit gewisser Infrastruktur schaffen, sprich mit Wasseranschluss und Schattenplätzen. Außerdem müsse alles in den Ausschüssen besprochen und im Gemeinderat beschlossen werden.“

Betroffene einbeziehen

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden