Purkerdorfer Handel: Lockdown-Verlust nicht mehr aufholbar

Der Lockdown ist seit Sonntag beendet – zumindest für den Handel. Gastronomie und Hotellerie dürfen in Niederösterreich erst ab kommenden Freitag, 17. Dezember, wieder Gäste begrüßen, siehe unseren Artikel dazu hier:

Bei den Unternehmern in der Region ist die Freude über die Öffnung zwar groß, der fehlende Umsatz vom kaum vorhandenen Weihnachtsgeschäft kann dennoch nicht mehr aufgeholt werden.

„Wir haben unseren Kunden während des Lockdowns zwar Click and Collect angeboten, das heißt, sie konnten bei uns bestellen und dann abholen, aber das wurde kaum angenommen“, sagt Susanne Legerer, Inhaberin der Tigereule in Purkersdorf. Generell sei die Zeit zwischen den vergangenen beiden Lockdowns sehr mühsam für die Unternehmerin gewesen. „Der Umsatz während dieser Zeit war absolut zum Verhungern. Umso mehr hätte ich mir einen guten Weihnachtsumsatz gewünscht“, beklagt Legerer.

Jetzt hofft sie, dass die Menschen nicht schon all ihre Geschenke über Online-Riesen wie Amazon gekauft haben, sondern in den letzten Tagen vor Weihnachten noch die lokalen Händler unterstützen.

„Wir sind jetzt bis Weihnachten von Montag bis Samstag da. Ob ich am Sonntag, 19. Dezember, offen habe, muss ich noch mit den anderen Unternehmern besprechen. Ich werde zwar im Geschäft sein, weil ich arbeiten und nähen muss, eine Öffnung macht aber lediglich Sinn, wenn auch die anderen Geschäfte offen haben“, erklärt Legerer. Sie gehe aber schon davon aus, dass sie kommenden Sonntag öffnen werde.

Juwelier Gindl hat am Sonntag geöffnet

Juwelier Gindl in Purkersdorf werde kommenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr öffnen, verrät Michael Gindl. Auch ihn trifft der Lockdown hart, der fehlende Umsatz während der Schließung kann nicht mehr aufgeholt werden. „Verglichen mit vergangenem Jahr fehlt uns eine Woche. Das kann nicht mehr aufgeholt werden“, sagt der Juwelier. Dennoch setzt er auf die kommenden Tage bis Weihnachten. „Wir haben viele Stammkunden, die das Ende des Lockdowns abgewartet haben. Am Montag war schon sehr viel los“, schildert Gindl.

Ob die Buchprinzessin NiNa in Pressbaum kommenden Sonntag, 19. Dezember, öffnen wird, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Erfahrung der beiden Schwestern und Geschäftsinhaberinnen Janine und Jacqueline Smutka hat bislang immer gezeigt, dass bei solchen Aktionen eher die Einkaufsstraßen und Shopping Center besucht werden.

Die Buchprinzessin in Pressbaum bietet neben Büchern, Spielwaren und Schulsachen eine Vielzahl an kleinen Geschenkartikel zu allen Anlässen. Viele Kunden kommen auch gerne für den Kauf von Weihnachtsgeschenken ins Geschäft. Während der Lockdowns boten Janine und Jacqueline Smutka ein Abholservice für vorbestellte Ware an. Dieser Service wurde vor allem für den Kauf von Büchern und vereinzelt für Spielzeug genutzt.

Da der Dezember im Vorjahr sehr gut gelaufen ist, rechnen die Schwestern auch heuer wieder mit gutem Geschäft bis Weihnachten. Bei den Spielwaren und Büchern dreht sich heuer alles um Harry Potter und Pokemon. „Gerade bei den ‚ab-12-Jährigen‘ liegt der Fokus auf Harry Potter. Egal ob Bücher, Lego, Spielzeug oder Zauberstäbe“, bestätigt Smutka den Trend.