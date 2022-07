Purkersdorf: Toller Kultursommer-Auftakt mit der lokalen Jugend

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Strahlend blauer Himmel, trotzdem nicht zu heiß – das Wetter beim Auftakt des Kultursommers war wie bestellt. Die Stadt setzte wieder auf die bewährte Bühne auf den Stufen neben dem Fürstenbergbrunnen.

„Das kommt auch unserer Gastronomie zugute und belebt den schönen Hauptplatz“, erzählte Kultur-Stadtrat und Vizebürgermeister Andreas Kirnberger. Neu war die Publikums-Anordnung: Neben 70 Sitzplätzen stand eine Handvoll Stehtische. Sie sollten zum Tanzen animieren.

18-jährige Vasicek-Tochter begeisterte mit Band

Musikalisch startete der Kultursommer jung und lokal. „Eine Stadt kommt nicht zu Stars, wenn sie ihre Musikerinnen und Musiker nicht in der Jugend spielen lässt“, erklärte Organisatorin Elise Madl den Fokus. Außerdem standen bewusst zwei Künstlerinnen im Zentrum. „Die Künstlerwelt ist immer noch männlich dominiert“, kritisierte sie. „Viele junge Frauen trauen sich nicht nach vorne.“

Begonnen hat der Gratis-Veranstaltungsreigen mit der 18-jährigen Marvie Pfeifer aus Gablitz, der Tochter von Caroline Vasicek und Boris Pfeifer, und ihrer Band. Die Fünf lernten sich an der Musikschule Purkersdorf kennen und standen zum ersten Mal zusammen auf der Bühne. Davon war beim Auftritt nichts zu merken – mit Pfeifers selbst komponierten Stücken rissen sie die Besucher mit.

Danach sorgte Nastja Isabella mit ihrer kräftigen Soul-Stimme für Schwung. Die 27-Jährige lebt seit einem Jahr in Purkersdorf. Mit ihrer Band stellte sie eine abwechslungsreiche Musikauswahl zusammen, darunter Hits wie „Respect“ von Aretha Franklin oder „Billie Jean“ von Michael Jackson. Erstmals kam ihr Publikum auch in den Genuss ihrer eigenen Stücke.

Die nächsten Kultursommer-Termine sind bereits am Wochenende (siehe unten). Madl empfiehlt rechtzeitig zu kommen: Karten gibt es heuer nicht, es gilt das Prinzip „First come, first serve“.

