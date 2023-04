Mit drei Eseln durch Europa

Eine tierische Übernachtungsanfrage stellt für Verena Brabec-Wolf vom Wolfhof kein Problem dar. So fanden drei Eseln auf ihrer Reise von Rumänien nach Frankreich für eine Nacht einen geeigneten Unterschlupf am Bauernhof. Ihre Besitzerin, Marie-Ange Benoit, verkaufte die Tiere vor einigen Jahren einem deutschen Geschäftspartner, mit der Bedingung, die Eseln zurückkaufen zu können, falls er sie nicht mehr haben möchte. Vier Jahre später war es tatsächlich soweit. Benoit übernahm, wie schon beim Verkauf, den Transport der Tiere. Als Helferinnen wieder mit dabei waren ihre 89-jährige Mutter Mireille sowie Freundin Marie-Laure. Melodie, Benoits 9-jährige Enkeltochter, durfte diesmal ihre Großmutter begleiten.

Benoit vermietet in Frankreich ihre Esel für Wanderungen auf dem Stevensonweg an. Benannt ist die Wanderroute nach dem Schriftsteller Robert Louis Stevenson, der wegen seiner Romane “Die Schatzinsel“ und „Der seltsame Fall des Doktor Jekyll und Mister Hyde“ weltberühmt wurde. Im Jahre 1878 machte sich der schottische Autor mit der Packeselin Modestine auf eine 12-tägige Reise durch die französische Cevenne-Landschaft auf und wurde so zum Namensgeber der schönen Wanderstrecke.

