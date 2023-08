Stadtchef: „Ermäßigung für Pressbaumer Familien ist gesetzeskonform“

Eine Ermäßigung für Pressbaumer Familien im Strandbad wurde in der Gemeinderatssitzung beschlossen. Ob dieser Beschluss gesetzeskonform ist, wollte ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner noch einmal abklären (die NÖN berichtete). Jetzt informiert er: „Im Strandbad selbst müssen alle denselben Eintritt bezahlen, aber die Familien können dann mit einem Meldenachweis die Ermäßigung im Rathaus beantragen. Diese Ermäßigung ist also rechtlich in Ordnung.“

Die Saisonkarten für Familien mit Hauptwohnsitz in Pressbaum werden mit 30 Euro pro Karte für zwei Erwachsene und Kinder zwischen sechs und 14 Jahren gefördert. 2.000 Euro sind dafür im Budget vorgesehen. Eine Familienkarte für einen Erwachsenen und Kinder kostet 150 Euro, die Familienkarte mit zwei Erwachsenen und Kindern 200 Euro.

„Dass spezielle Tarife für Einheimische grundsätzlich verboten sind, weil sie nach EU-Recht Ortsansässige gegenüber Unionsbürgern bevorzugen“, steht jedenfalls auf der Webseite des Europäischen Verbraucherzentrums. Wenn für Ortsansässige, also für Personen mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet, günstigere Eintrittspreise vorgesehen werden als für Auswärtige, sei das rechtlich problematisch.

Während es im Wienerwaldbad in Purkersdorf - aus diesen Gründen - keine Ermäßigungen für Purkersdorferinnen und Purkersdorfer gibt, gibt es diese in Pressbaum also schon. Warum das möglich ist, weiß Schmidl-Haberleitner: „Wir haben für den Neubau unseres Strandbades keine Unterstützungen von Land und Bund erhalten, weil wir in der Nähe die Wienerwaldbäder in Eichgraben und Purkersdorf haben. Unser Bad bezahlen also nur die Pressbaumerinnen und Pressbaumer, deswegen ist diese Ermäßigung möglich.“ Es sei ein privates Gemeindebad, das drei Millionen Euro gekostet habe.

Außerdem würden diese Förderungen für Familien nach dem Prinzip der Vereinsförderungen funktionieren. „Diese Vorgehensweise haben wir jetzt schon das dritte Jahr und wir haben von unserer Juristin auch das Ok bekommen“, ergänzt der Stadtchef.