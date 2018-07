Endlich kann er wieder lachen. Die letzten Monate haben Pkomm-Geschäftsführer Gerhard Winter einige graue Haare gekostet. Doch jetzt ist (fast) alles fertig und Pressbaum hat ein wahres Schmuckkasterl in Form des neuen Bades. Die NÖN begab sich für eine Reportage in das Herz des Strandbades.

Der Technikraum alleine ist etwaeine halbe Million Euro wert. Deshalb hat Gerhard Winter ein besonders wachsames Auge darauf. | NOEN

Es ist Freitag Abend und die Sonne senkt sich allmählich in Richtung des Horizonts. Der Eintritt ins Strandbad Pressbaum ist ab 17 Uhr frei, denn das neue Bad lädt im „Livingroom“ zum sogenannten „Sundowner“. Erste Cocktails werden von Wirt Helmut Frank gemixt und die eine oder andere Köstlichkeit wird an die Tische gebracht. Entspannte Musik und zufriedene Gesichter komplettieren den Eindruck eines angenehmen Bad-Urlaubstages. Und genau so soll es sein.

Der Geschäftsführer des Bades Gerhard Winter hat eine recht turbulente Zeit hinter sich. „Ja, ich denke, wir hatten alles Pech bei der Neuerrichtung des Bades vereint“, sagt er. Zuerst war die Witterung nicht besonders günstig, dann streikte auch noch die Technik, und das Hochwasser im Mai stellte die Betreiber erneut vor große Herausforderungen. Doch jetzt ist alles soweit fertig. „Es kommen noch Kleinigkeiten, die aber zur Atmosphäre noch positiv beitragen werden“, verrät Winter. So sollen im Herbst noch Bäume gepflanzt werden, die für einen natürlichen Sonnenschutz sorgen. Derweil nehmen deren Funktion große Sonnensegel ein. „Wir sind aber für Anregungen immer offen. Wir versuchen die Ausstattung so gut, wie möglich an die Bedürfnisse der Gäste anzupassen“, so Winter. Ein besonderes Erlebnis bietet auch ein kleiner Wasser-Erlebnispark für Kinder.

Ein Badetag, der an einen Urlaub erinnert

„Bis auf einige Kabinen haben wir alles neu gemacht“, zeigt Winter stolz über die neuen Becken. Dafür wurde auch die Technik gänzlich neu errichtet. Ein Computer achtet auf die Sauberkeit des Wassers und den pH-Wert. „Chlor wird ganz automatisch zugefügt, damit es keine roten Augen gibt“, erklärt Winter. Doch auch der Technikraum kann sich sehen lassen. Darin jede Menge Rohre und Apparaturen, die für beste Wasserqualität sorgen und auch die Rutsche mit ausreichend Wasser „beliefern“. „Der Technikraum alleine hat über eine halbe Million Euro gekostet“, hat Winter besonders auf diesen Raum ein wachsames Auge.

Das Bad war wegen des Umbaus nun drei Jahre geschlossen. „Wir müssen nun allmählich die Gäste wieder zurückgewinnen“, weiß Winter, worauf es ankommt. Doch das dürfte nicht so schwer sein, ein Besuch des neuen Bades sollte auf alle Fälle überzeugen.