Purkersdorfer Straßen bekommen neuen Asphalt

In der Nacht von Donnerstag, 14., auf Freitag, 15. September, werden Asphaltierungsarbeiten in der Kaiser Josef-Straße, beginnend ab dem Kreuzungsbereich mit der Tullnerbachstraße bis zur Bodenschwelle beim Rot Kreuz-Gebäude (Kaiser Josef-Straße 65) durchgeführt. Der Verkehr wird mittels Einbahnregelung geführt. Die Einfahrt erfolgt über die Ampel bei der B 44, die Ausfahrt über die Rechenfeldstraße. In dem Bereich werden außerdem die Parkplätze während der Arbeiten nicht verfügbar sein.

Am Montag, 18. September, und Dienstag, 19. September, kommt es zu einer halbseitigen Sperre von der Rechenfeldgasse bis hin zum Wienerwaldgasthaus. Hier wird es eine händische Verkehrsregelung geben. Die Einfahrt in die Speichberggasse ist an diesem Tag gesperrt.

Am Mittwoch, 20. September, ist die Rechenfeldstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Zufahrten werden anschließend nach Absprache asphaltiert.

Es wird gebeten, die aufgestellten Verkehrszeichen zu beachten und die gesamte Fläche von 6.45 bis 17 Uhr freizuhalten.