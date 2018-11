Liste Baum und Grüne oder Grüne plus – wer soll sich da noch auskennen. Ein gutes Jahr vor der Gemeinderatswahl sind die Grünen noch auf Identitätssuche. Die NÖN wollte sich einen Überblick verschaffen.

2015 schlug die Liste Baum und Grüne eine nicht ganz so zufriedenstellende Gemeinderatswahl, denn sie verlor zwei Mandate von fünf. Für die Liste zogen Christiane Maringer als Stadträtin beziehungsweise Karin Erben und Marga Schmidl als Gemeinderätinnen ein. Bis 2018 blieb das auch so, bis Josef Baum, Obmann und Namensgeber der Liste Baum und Grüne, seine Rückkehr in die Purkersdorfer Lokalpolitik bekannt gab.

„Es ist unwahr, dass ich ein Mandat gefordert hätte. Das Abstimmungsergebnis wurde ignoriert.“ Josef Baum

Das führte zu Streitigkeiten und sogar Klagsandrohungen. Doch derzeit stehen die Zeichen wieder eher auf Versöhnung, zumindest kündigen beide Kontrahenten wieder Gesprächsbereitschaft an.

Mehr über die Hintergründe erfährst Du in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.