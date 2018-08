Zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Frauen im gemeindeeigenen Schriftverkehr brachte die Grüne Liste Gablitz im Jahr 2008 einen Antrag bezüglich der Verwendung des Binnen-I ein. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde dieser Antrag auch einstimmig angenommen.

Gemäß Gemeinderat Florian Ladenstein ignoriert die Koalition aus ÖVP und SPÖ diesen Antrag jedoch bis heute weitgehend, indem sie das Binnen-I inkonsistent verwendet. „Es ist sehr traurig, dass die beiden Parteien scheinbar beratungsresistent sind. Ärgerlich ist außerdem, dass sich diese über einen Beschluss, der bereits seit zehn Jahren besteht, hinwegsetzen und sich nicht an ihre eigenen Regeln halten“, sagt Ladenstein.

„Der Vorwurf geht ins Leere“

Bürgermeister Michael Cech hält die Angelegenheit für absurd. „Meiner Meinung nach ist Gleichstellung in Gablitz ein wichtiges Thema, um das wir uns auch kümmern. Bei der ÖVP geht der Vorwurf ohnehin ins Leere, da 50 Prozent der Gemeinderatsmitglieder weiblich sind. Die Angelegenheit ist lächerlich“, kontert Cech.

Für Ladenstein ist die Sache noch nicht abgehakt. „Entweder, ÖVP und SPÖ halten sich in Zukunft an den Beschluss, oder sie bringen einen Antrag auf Ignorierung der Frauen in Gablitz ein. Dies wäre zwar ein Rückschritt, aber dafür aus demokratischer Sicht korrekt“, resümiert der Gemeinderat.