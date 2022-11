Jeans, T-Shirt und Dauerwelle: Michael Skopek im Fashiontalk

Für die Teenies ist er aktuell DER Schwarm der Nation: Michi Skopek aus Wels. Umso größer war die Freude, dass der freche TikTok-Star bei NÖN-Style-Expertin Martina Reuter auf der Fashion-Couch zu Gast ist. „Schön, dass du da bist. Weißt du, was wir heute machen?“, fragt ihn Reuter gleich zu Beginn.

Michi, der gerade von der ORF-Frühstückssendung „Guten Morgen Österreich“ kommt, meint ganz klar: „Keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber ich find’s cool bei euch“. Der witzige 17-jährige Oberösterreicher ist der Star der TikTok-Welt, jeder Teenie kennt ihn und alle folgen ihm tagtäglich auf seinen Social Media-Kanälen.

Angefangen hat alles vor knapp zwei Jahren in Michis Kinderzimmer. Die Videos waren schnell gedreht und sofort nach dem Hochladen hatte er Tausende Klicks. Wie ist es dazu gekommen? „Ich habe einfach angefangen, Schulsituationen zu veräppeln, das was tagtäglich in den Klassenzimmern so abgeht. Witzig, frech und wirklich lustig. Daraus ist mein TikTok-Kanal geworden, aktuell folgen mir über 150.000 Follower“, so Michi.

Sein Look: lässig mit Jeans, T-Shirt und Dauerwelle. Ein Teenieschwarm durch und durch. „Meine Familie ist total stolz auf mich, meine Freunde sowieso. Irgendwann möchte ich auch auf die große Bühne, das ist mein nächstes Ziel. Einziger Unterschied: Dort muss ich mehr als eine Minute wie sonst in meinen Videos reden. Mal sehen, ob ich das hinbekomme“, lacht Michi.

Michael Skopek aus Wels – ein Name, von dem wir noch viel hören werden!

