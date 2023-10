Martina Reuter trainiert für „Holiday on Ice“

+

Es wird nicht langweilig im Leben der NÖN-Styleexpertin. Nach Dancing Stars hat Martina Reuter jetzt eine neue Aufgabe - mit allerdings deutlich glatterem Untergrund: Die Purkersdorferin trainiert ab sofort für „Holiday on Ice“. Schon am 15. November ist Premiere der Eis-Show in Deutschland. „Ich war am Wochenende in Berlin im Studio und habe versucht auf einer Plastikeisfläche eiszulaufen. Ich habe das ja schon seit 100 Jahren nicht mehr gemacht“, erzählt Reuter. Bis zur Premiere muss sie jedenfalls eine Pirouette können, ebenso wie auf dem Eis tanzen, rückwärts fahren und bremsen.

„Ich hoffe, dass ich das schaffe und ich mich nicht verletze. Es wird voll arg werden", meint die Styleexpertin. Zu Wochenbeginn war die Purkersdorferin sogar schon in München, um auf einer richtigen Eisfläche zu trainieren. Ein Promi-Trainer gibt ihr Tipps dabei. „Wer das ist, darf ich allerdings noch nicht verraten“, so Reuter. Das passende schrille Kostüm durfte beim ersten Training natürlich auch nicht fehlen. Verfolgt werden kann ihr Training übrigens im Sat 1-Frühstücksfernsehen.