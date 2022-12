Accessoires zum Wohlfühlen im Winter

Werbung

Ab sofort dürfen die Damen Absätze tragen, denn: Ein, zwei oder drei Zentimeter lassen den Look komplett anders aussehen. Man steht anders da – gerade, Schultern nach hinten, Brust raus, Po nach hinten. Auch wenn man kurvig ist, ist die Körperhaltung das A und O in der Mode. Finger weg von ganz flachen Schuhen, denn dann hat man automatisch den Entengang drauf. Das sieht nicht gut aus. Trotz Fülle sollte man anfangen, sprichwörtlich durch den Alltag zu schweben und sich weiblich zu fühlen. Ein kleiner Absatz kann hier ganz einfach Abhilfe schaffen.

Große Ohrringe für einen schlanken Hals

Ich bin ein Riesenfan davon, denn große Ohrringe machen immer einen schlanken Hals. Ab sofort dürfen die Damen große Kreolen und große Sommerohrringe, kurz - alles, was baumelt, tragen. Denn diese lenken optisch von einer kurvigen Figur ab. Aber Achtung bei Brillenträgerinnen, da dürfen die Ohrringe nicht allzu groß sein. Da nimmt man maximal einen fünf Zentimeter langen Ohrring, aber der darf natürlich auch immer in die Länge gezogen sein.

Statementketten auch im Winter

Wie gut, dass es diese wunderbaren langen Dinger gibt. Eine Statementkette ist eine 60, 70, 80 cm lange Kette, die über den Hals getragen wird und wunderschön im Ausschnitt baumelt. Je länger die Kette ist, umso mehr wirkt der Ausschnitt gestreckt. Gerade bei Frauen mit großem Busen ist diese Form optimal.

Optimal sind in hier auch Y-Colliers – Ketten, die wie der Buchstabe Y aussehen. Und nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter machen die Ketten über Pullover mit Rollkragen oder Hemdblusenkragen eine tolle Figur. Sieht super aus, lenkt natürlich optisch ab, denn der Blick geht immer auf alles, was glänzt, und das in Form einer Statementkette.

