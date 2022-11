Augenbrauen als Hingucker

Ein Gesicht gewinnt Ausdrucksstärke, wenn die Augenbrauen schön geformt sind. Den für euch optimalen Anfangs- und Endpunkt der Augenbraue könnt ihr leicht mithilfe eines Stifts finden.

Ihr braucht den Stift nur am Nasenflügel anzulegen und ihn am äußeren Augenwinkel entlangführen. So findet ihr den Endpunkt. Möchtet ihr den Anfangspunkt bestimmen, setzt ihr den Stift am inneren Augenwinkel senkrecht an. Generell sollte die Form schräg nach oben gezogen sein.

Was die für euch optimale Form der Augenbraue angeht, gibt es eine einfache Faustregel: Je runder die Form der Augenbrauen, desto runder lassen sie das Gesicht erscheinen. Je schmaler sie sind, desto fülliger wirkt ihr. Aus diesem Grund geht der Trend wieder in Richtung buschigerer Augenbrauen, also zurück zur natürlichen Form.

Diesen Trend bezeichnet man als Brushed-up-Brows. Die Härchen werden dabei nach oben gebürstet und mit Haarspray oder Gel fixiert. Kleine Lücken können dezent mit einem Augenbrauenstift aufgefüllt werden. Auf diese Weise wirken sie fülliger, lassen das Gesicht schmaler wirken.

Mein Tipp: Verleiht eurem Gesicht durch Augenbrauen Ausdrucksstärke!

Brillen. Generell gilt: Wählt eine Brillenform, die der Form eures Gesichtes nicht zu ähnlich ist. Das schafft ein harmonisches Gesamtbild.

Mein Tipp: Greift in jedem Fall zu größeren Brillenfassungen in kräftigen Farben wie Schwarz, Braun oder aus Horn. Sehr fülligen Damen empfehle ich eine zarte Brillenfassung in Gold oder Silber. Der Trend geht hier zu Transparent oder Rosé.

Haare. Hüten sollte man sich vor raspelkurzen Haarschnitten, wenn man etwas kurviger ist. Das lässt einen noch voluminöser erscheinen, als man ist. Ich rate immer wieder auch von sehr langem Haar ab. Das sieht zwar bei jungen Mädchen wunderschön aus, empfiehlt sich aber nicht mehr ab einem Alter von fünfzig Jahren plus. Spätestens dann würde ich auf einen Bob kürzen.

Wenn man dennoch lange Haare vorzieht, kann man sich für einen asymmetrischen Bob entscheiden. Die Haare sollten in diesem Fall hinten ein bisschen kürzer sein als vorne. Ich halte das für den besten Schnitt ab einer gewissen Körperfülle, weil er kaschiert, und die Figur optisch halbiert.

Mein Tipp: Lasst euch einen Bob schneiden! Die Haare sollten zumindest bis zum Schlüsselbein hängen. Das macht einen langen, schönen und schlanken Hals.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.