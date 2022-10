Für die Festtage 2022: Royalblau, Strick und ganz viel Glitzer

Dieses Jahr wird die festliche Zeit nicht nur durch die Farben Rot, Gold, Silber und Tannengrün geprägt, sondern auch Royalblau ist im Vormarsch. Eine Farbe, die im Alltag, aber auch zu festlichen Anlässen, immer passend ist.

Sieht edel und elegant aus, gerne in Satin oder ähnlichen glänzenden Materialien. Wem das zu chic ist, kombiniert einfach Jeans dazu und fertig ist ein klassisch eleganter Look.

Cosy Home mit Strick

Sobald es kälter wird, kommt Strick wieder in Mode. Neu ist die Wollmischung meistens mit Mohair oder Cashmere. Diese hat den Vorteil, dass sie sich wie edle Seide anfühlt.

Aber Achtung bei der Strickart: Diagonal ist immer besser als gerade. Sieht leicht asymmetrisch aus und schmeichelt viel besser der Figur.

Viel Glitzer und Pailletten

Mehr ist mehr heißt es bei Pailletten, Glitzer und Metallic. Aber nicht nur in der Mode, sondern auch gerne bei Accessoires wie, Schmuck, Handtaschen oder Schuhen und Make-up.

Bronze, Rose oder Champagnergold sehen in der kalten Jahreszeit am schönsten aus, gerne dazu etwas tiefer in den Rougetopf greifen, dann sieht der Look bei jedem Hauttyp super aus!

