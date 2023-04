Martina Reuter verrät Tipps für einen modischen Urlaub

Diesen Frühling und Sommer sind die Badeanzüge blickdicht und mit Raffungen in der Taille. Das fühlt sich nicht nur für die Trägerin besser an, sondern macht auch definitiv eine schönere Figur. Farben wie Pink, Orange, Rot und Weiß dominieren am Strand. Ganz besonders schön: Colour Blocking – das sieht peppig aus und halbiert die Figur optisch.

Bikinis mit viel Stoff und Volants

Rüschen, Volants und Fransen sind die Highlights in der Bademode. Das zu tragen, macht Spaß und lenkt von Pölsterchen und unschönen Dellen ab. Badehosen in High Waist machen einen flachen Bauch. Bei großem Busen unbedingt Reifen im BH tragen und niemals zu eng und zu wenig Stoff. Mein Stylingtipp: Hosenbreite immer gleich Handbreite – dann kann nichts herausquetschen.

Pareos und Sonnenhüte

Pareos sind optimal, um zum Kiosk zu gehen. Getragen wie ein Kleid kaschieren sie und geben Sicherheit im Po-Bereich. XXL-Sonnenhüte sehen super aus mit großen Sonnenbrillen und langen Statementketten zum Bikini. Mehr Schmuck am Strand lässt sofort edel aussehen. Einfach ausprobieren!

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.