Reuter-Tipps für die Ball-Saison: Pastelltöne auch bei Ballroben

Endlich darf man sich wieder in Schale werfen. Auf den Bällen heuer gibt es viel Farbe und Glitzer, die jedes Kilo verschwinden lassen. „Weniger Ausschnitt, ein bisschen Dekolleté, dafür viel Stoff und bodenlange Roben“, weiß NÖN-Styleexpertin Martina Reuter.

Die Purkersdorferin rät außerdem: Finger weg von Schwarz – das macht alt und jede trägt es. Jungbrunnen sind dagegen Zartrosa und Nude sowie Pastelltöne, wie Türkis oder zartes Gelb.

Die Schuhe zu den Roben dürfen dafür gerne glänzen – und zwar in Silber, Gold oder Metallic. „Ist einfach schicker und eleganter als ein dunkler Schuh dazu“, weiß Reuter. Zum perfekten Ball-Look gehört außerdem viel Schmuck sowie Taschen, die dieses Jahr noch mehr funkeln sollen als frau selbst.

„Grundsätzlich liegen heuer Kleider in knalligen Farben im Trend – gerne in uni, also einer Farbe“, sagt die Style-Expertin. Röcke in A-Linie sind außerdem beliebt – sie kaschieren die Hüften und machen immer ein schlankes Bein.

„Wer Taille zaubern möchte, kombiniert am besten einen Gürtel im gleichen Farbton dazu. Das sieht einfach toll aus“, ist die Purkersdorferin überzeugt.

