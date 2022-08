Schlank mit Accessoires: Martina Reuters Tipps

Werbung

Viele Frauen verstecken sich hinter sehr, sehr kleinen Sonnenbrillen. Wichtig ist aber, je größer, umso besser wirkt sich eine Sonnenbrille auf die ganze Figur aus.

Auf gar keinen Fall pseudosportliche Sonnenbrillen nehmen, denn die machen das Gesicht noch breiter und sehen unschön aus. Deswegen mein Tipp – bei eher rundem Gesicht verwendet oder trägt man Sonnenbrillen, die in Katzenaugenform geschnitten sind, das heißt, das Ende muss seitlich in die Höhe gehen.

Damit wird garantiert, dass das Gesicht optisch verschmälert wird, da es spitz nach oben gezogen wird. Hört sich jetzt komisch an, hat aber einen tollen Effekt. Kleine Augen dürfen intensiv große Brillenrahmen tragen, die dürfen gerne breit und dick sein im 70er-Jahre-Style. Damit kann man optisch ablenken von der Figur.

Finger weg von kleinen Handtaschen

Einen Riesenfehler, den die meisten kurvigen Frauen machen, ist: Sie nehmen kleine Handtaschen, weil sie denken, dadurch wirkt man klein, fein und weiblich. Stimmt aber gar nicht, denn je kleiner die Handtasche, umso größer wirkt der Hintern – optisch zumindest. Lieber große Handtaschen, Beuteltaschen und Cross-Body-Taschen nehmen. Dabei muss der Kurzgriff etwas breiter gearbeitet sein. Dann lenkt die Tasche optisch von der Figur ab und man sieht viel schlanker aus, als man vermutet.

Das Geheimnis von Schals und Tücher gibt es schon seit Jahren. Viele machen den Fehler und hängen sich einen Schal um den Hals. Auf jeder Seite hängt ein Stück nach unten und man denkt, das versteckt den Bauch und kaschiert optisch. Ist vielleicht vom Gefühl richtig so. Besser ist aber, man bindet das Tuch, den Schal zwei, dreimal um den Hals und lasst es locker flockig an den Schultern baumeln. Dann sieht man oben in der Schulter optisch breiter aus und somit lenkt man natürlich von Bauch und Hüfte ab. Wichtig ist aber: Niemals in einem Tuch verstecken, denn das wirkt wie ein Zelt.

Viele kurvige Frauen tragen aus Bequemlichkeit gerne Ballerinas. Mein Tipp: Probiert doch lange, flache, spitze Ballerinas, denn auch diese Schuhe strecken optimal die Beine und damit die Figur. Finger weg von runden Ballerinas und schon gar nicht mit Mascherl oder Quasten vorne drauf, denn das macht optisch kleiner und unterstützt die Fülle des Körpers.

