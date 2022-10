Von Pailletten bis Strick: Martina Reuters Trends für den Herbst 2022

Klassisch elegant, aber nicht langweilig – das ist Kleidung, bei der alle Teile uni – also in einer Farbe – getragen werden. Das wirkt nicht nur elegant, sondern streckt auch optisch. Hier kann man aber gerne zu Farbe greifen – eignet sich besser als Schwarz.

Am besten peppt man den Style mit tollen Accessoires auf, wie Gürtel, Ohrringe oder breite Armreifen in Gold, Silber und Rosé. Mein Stylingtipp: Schuhe in der gleichen Farbe wie das Outfit lassen die Beine um etwa zehn Zentimeter länger wirken.

Glitzer und Pailletten

Glitzer und matte Pailletten sind der neue Trend! Sie sehen nicht nur sehr edel aus, sondern sind auch alltagstauglich. Aber: wenn Glitzer, dann allover. Gerne als Overall oder Blazer und darunter ein Glitzertop. Mehr ist in dem Fall mehr! Modemutige Damen tragen Glanz in Farbe wie Weinrot, Tannengrün oder Kürbisorange. Edel wirken mehr Beerentöne! Kombiniert mit Strick sieht der Style besonders cool aus.

Aktuell überall zu sehen sind Hosen und Pullover aus Strick – und das am besten in einer Farbwelt. Achtung: Strick sollte sehr fein und zart sein, wer mag, gerne Cashmere! Sieht mit breiten Taillengürtel oder Statementketten sehr edel aus. Sobald zu einem Strick-Outfit Pumps gestragen werden, ist das Outfit abendtauglich. Tagsüber kann das Outfit mit Sneakers kombiniert werden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.