Martina Reuter: „Der Herbst wird kuschelig!“

Die grobmaschigen Cardigans oder Strickwesten sind jetzt super im Trend. Denn damit kann man das heißgeliebte Sommerkleid auch bis in die kühlerer Jahreszeit tragen. Umso größer die Strickmaschen sind, umso besser. Die Cardigans sollten mindestens bis zum Knie gehen und dürfen gerne große aufgesetzte Taschen vorne haben. Wichtig dabei ist: Die Cardigans sollten keinen Verschluss oder Knopf haben, man trägt diese kuscheligen Mäntel einfach offen. Am besten immer ganz glatt gestrickt, denn damit tragen sie nicht auf.

Knallfarben im Herbst

Kuschelige Materialien, wie Strick oder Flauschgarn, dürfen in Knallfarben, wie Orange, Rot, Rosa oder Beere, getragen werden. Umso auffälliger, umso besser. Wenn man bunt kombiniert, dann bitte nie mehr als drei Farben miteinander tragen. Das ist dann im Herbst optimal und nie too much.

Kuschelig bis auf die Unterhose

Auch diesen Herbst gibt es wieder Fleck- oder Flauschgarn-Wäsche. Diese ist super angenehm zu tragen. Das trägt man aber mehr im Nachtwäschebereich. Merinowolle-Unterleiberl findet man häufig beim Sport, denn diese sind sehr atmungsaktiv. Damit möchte man am liebsten bei dem nasskalten Wetter einfach nur zuhause bleiben, ohne viel darüber tragen zu müssen.