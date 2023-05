Martina Reuters stilsichere Vorschläge für den Sommer

„Ein wichtiges Auswahlkriterium bei sommerlicher Kleidung ist für mich das Material“, sagt die Purkersdorferin. Dabei sind Naturfasern und fließende Stoffe die idealen Begleiter. Denn sie haben nicht die unangenehme Eigenschaft, sich feucht auf die Haut zu legen und beim unvermeidlichen Sommerschweiß unangenehm zu riechen. Zweitens fühlen sie sich meist kühl und angenehm auf der Haut an. „Also her mit Baumwolle, Leinen und Seide. Neuerdings experimentieren die Designer auch mit Beimischungen aus Ramie und Hanf. Diese Fasern geben den leichten Sommerstoffen oft mehr Halt“, weiß Reuter.

Sie empfiehlt daher beispielsweise Hemdblusenkleider. „Denn für mich sind sie schlichte Basics mit einem zeitlos-eleganten Charme und die stillen Stars im Kleiderschrank. Sozusagen zuverlässige Nebendarsteller, die einen ruhigen Kontrast zu ausgefallenen Mode-Trends setzen. Man kann sie universell einsetzen, schaut immer gut damit aus und fühlt sich dementsprechend wohl damit“, sagt die Styleexpertin.

Während weite Schnitte bereits in den letzten Saisons modern waren, kommt im Jahr 2023 eine raffinierte Ergänzung dazu: kleine Schlitze am Saum von Röcken, Hosen und Oberteilen. Im Sommer 2023 sieht man die verschiedensten Ausführungen dieses Modetrends. Dank des Schlitz-Details wird aus einem normalen Kleidungsstück ganz schnell ein echtes Highlight-Piece. „Kombiniert mit Sneakern wirkt der Look besonders lässig, elegant wird's mit angesagten Kitten Heels. Für dein perfektes Sommer-Outfit: Diese Jeans mit Schlitz machen dein Outfit noch spannender“, ist Reuter überzeugt.

