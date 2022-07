Stylingtipps Modisch im Sommer

Lesezeit: 3 Min NR NÖN Redaktion

NÖN-Style-Expertin gibt Tipps für die perfekte Bademode. Foto: Reuter

W arum Cut-Outs und Schnürungen für kurvige Frauen in Sachen Bademode ein No Go sind, verrät Style-Expertin Martina Reuter.