Orange und Pink als Farbstars der Saison

Knallfarben zu kombinieren ist jetzt der Hit. Es gibt zwei Farben die perfekt miteinander perfekt matchen: Orange und Pink. Die Kombi macht sofort frisch und munter und steht jeder Frau. Natürlich kann man optimal Jeans dazu stylen oder die Farbe Weiß. Damit lässt man die Powerfarben noch mehr leuchten.

Colourblocking von Kopf bis Fuß

Colourblocking bedeutet, zwei Knallfarben miteinander zu kombinieren. Orange und Pink passen perfekt zusammen. Das Oberteil in Pink, die Hose in Orange - und den Look zusätzlich noch gerne mit einem Gürtel in Lila als Kontrast kombinieren - wer sich traut. Natürlich darf man auch andere Farben dazu tragen. Wichtig ist aber, nicht mehr als drei Farben in einem Look zu tragen, sonst wird es zu viel. Die gute Nachricht: Zu dem Style darf sich jede Farbe dazu mischen, aber nur, wenn es bei einer bleibt.

Schmuck zu Orange-Pink

Die schönste Schmuck-Legierung zur Knallfarben-Kombi ist Gold. Gold macht den Look edler und schicker. Dazu kann man gerne große Ohrringe oder Korseletten kombinieren, dann sieht der Style sofort abendlicher und schicker aus. Egal ob im Urlaub oder im Büro, wer sich traut kombiniert viele Statement-Ketten dazu, das sieht wunderbar aus.

