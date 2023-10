Pastell auf der Piste: Wintermode 2024 in Creme-Tönen

Pastellfarben gepaart mit Metallicfinish sind heuer der Hit auf der Piste. Winterweiß, zartes Flieder oder auch die Farbe Mandel bestimmen die Wintermode. Natürlich sind wieder dicke Daunenjacken modern, gerne in Oversize. Maximäntel bis zum Boden sind nicht nur warm, sondern auch total cool. Wichtig ist, dass alles hell ist und gerne auch mit Webpelzkragen oder Besatz an den Armen. Eigentlich wie ein Schneelöwe, sieht immer putzig aus!

Kombat-Boots im Winter

Umso dicker die Sohle, umso besser. Am besten mit Reifenprofil dran, damit man einen sicheren Halt halt. Diese warmen Stiefel gibt es als Overknee oder Stiefelette, die Farbe Weiss ist dabei richtig hip. Gerne auch zu Leggings oder langen Kleidern kombinieren, oder auch zu engen Jetskihosen. Der Look erinnert sehr an die 70er Jahre. Diese Schuhe machen groß, denn der Absatz ist mindestens 5 Zentimeter und höher, damit kommt man hoch hinaus.

Verspiegelte Brillen in Neonfarben

Back to the 80ies - zumindest bei den Accessoires. Die verspiegelte Sonnenbrille oder Winterbrille ist wieder da. Eigentlich wirken sie immer ein bisschen unsympathisch, da man die Augen nicht wirklich sehen kann, aber sie sind cool und schützen vor Sonne und Schnee. Wichtig ist die Form: von einem bis zum anderen Ohr am besten in Neonfarben durchgehend. Umso mehr Brille, umso besser. Sieht auch beim Apres Ski sehr cool aus.